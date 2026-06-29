FOTOS. Conocida figura de la farándula anunció que está esperando a su segundo hijo con emotiva publicación: “Viene otra bendición”
La ex “Fiebre de Baile” utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su segundo embarazo.
Este lunes y a través de redes sociales, la modelo e influencer española, Nidyan Fabregat sorprendió al anunciar que se encuentra embarazada.
El anuncio lo realizó a través de las historias donde la ex Fiebre de Baile compartió una serie de fotografías donde mostró su embarazo.
Revisa también:
“Una bebé siempre es una bendición. Estoy feliz con mi pequeña, ahora tenemos su casita y está feliz, yo más. Y ahora viene otra bendición”, escribió la española.
“Mi motivación son mis bebés”, aseguró.
A principios de abril, Fabregat denunció a su entonces pareja Sebastián Ballesteros de maltrato en su contra. Tras el anuncio de este embarazo, la española respondió a quienes le consultaron sobre el dinero que recibió por parte de sus seguidores luego de dicha polémica.
“Actualmente tengo un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada: ella tiene su propia habitación y yo la mía. Sé que ese tema les preocupa bastante, así que pueden quedarse tranquilos”, afirmó Nidyan.
“Respecto a la ayuda que recibí (la cual agradezco profundamente y de todo corazón), fueron $500.000 en total. Ese dinero lo utilicé para cubrir gastos de mi bebé y míos, y también para ayudar a mi querida amiga Bárbara, quien me abrió las puertas de su casa cuando tuve que dejar el departamento. Siempre estaré agradecida con ella”, aclaró.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.