Conocida figura de la farándula anunció que está esperando a su segundo hijo con emotiva publicación: “Viene otra bendición”

Este lunes y a través de redes sociales, la modelo e influencer española, Nidyan Fabregat sorprendió al anunciar que se encuentra embarazada.

El anuncio lo realizó a través de las historias donde la ex Fiebre de Baile compartió una serie de fotografías donde mostró su embarazo.

“Una bebé siempre es una bendición. Estoy feliz con mi pequeña, ahora tenemos su casita y está feliz, yo más. Y ahora viene otra bendición”, escribió la española.

“Mi motivación son mis bebés”, aseguró.

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A principios de abril, Fabregat denunció a su entonces pareja Sebastián Ballesteros de maltrato en su contra. Tras el anuncio de este embarazo, la española respondió a quienes le consultaron sobre el dinero que recibió por parte de sus seguidores luego de dicha polémica.

“Actualmente tengo un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada: ella tiene su propia habitación y yo la mía. Sé que ese tema les preocupa bastante, así que pueden quedarse tranquilos”, afirmó Nidyan.

“Respecto a la ayuda que recibí (la cual agradezco profundamente y de todo corazón), fueron $500.000 en total. Ese dinero lo utilicé para cubrir gastos de mi bebé y míos, y también para ayudar a mi querida amiga Bárbara, quien me abrió las puertas de su casa cuando tuve que dejar el departamento. Siempre estaré agradecida con ella”, aclaró.