Confirman muerte de conocido youtuber en accidente de tránsito junto a su papá: tenía más de 1,6 millones de suscriptores

El mundo gamer argentino quedó conmocionado tras la muerte de Sebastián Funes, creador de contenido conocido en redes como Chatterbox, quien falleció junto a su padre en un grave accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, cerca de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. En el choque estuvieron involucrados un automóvil donde viajaba la familia del youtuber, una camioneta y un camión.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el accidente se habría producido cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de adelantamiento.

En el automóvil viajaban Funes, su padre, su madre y su hermana. El creador de contenido y su papá murieron producto del impacto, mientras que las otras dos ocupantes fueron trasladadas a un centro asistencial.

Acorde a los medios locales, también resultaron heridas personas que iban en la camioneta involucrada en el choque. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que deberá establecer la mecánica exacta del accidente.

Chatterbox tenía 27 años y era una figura reconocida entre jóvenes seguidores del contenido ligado a los videojuegos. En YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, con videos ligados a videojuegos, humor, reacciones y transmisiones para su comunidad.

Como otro colegas del mismo rubro, mantenía presencia en Twitch y TikTok, donde también había construido una amplia audiencia. Tras confirmarse su muerte, seguidores y otros creadores de contenido comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes de dolor y condolencias para su familia.