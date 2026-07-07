¿Podrá competir en las presidenciales? Ultraderechista Marine Le Pen es condenada por malversación de fondos

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, fue condenada este martes por el Tribunal de Apelación de París a 45 meses de inhabilitación, aunque 30 de ellos quedaron exentos de cumplimiento salvo reincidencia.

Con ello, la sanción efectiva se reduce a 15 meses, lo que técnicamente le permitiría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

La resolución también contempla tres años de cárcel, de los cuales dos quedaron exentos, por lo que Le Pen deberá cumplir un año con brazalete electrónico bajo las condiciones que fije el juez de aplicación de penas.

Además, tendrá que pagar una multa de 100.000 euros, en una causa donde el tribunal remarcó que un responsable político debe ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

La campaña presidencial queda en duda por brazalete electrónico

Aunque el fallo le abre la puerta legal para competir, la candidatura de Le Pen sigue siendo incierta. La propia dirigente de 57 años había advertido la semana pasada que solo se presentaría si podía hacer campaña “libremente”, sin tener que pedir autorizaciones judiciales para desplazarse por Francia, una condición que podría verse afectada por el uso del brazalete electrónico.

La definición política podría conocerse durante las próximas horas, cuando Le Pen entregue nuevas señales sobre su futuro electoral en una entrevista programada con la cadena TF1. En paralelo, crece la posibilidad de que su delfín político, Jordan Bardella, asuma un rol protagónico si la líder de Agrupación Nacional decide no competir.

Bardella ya había anticipado distintos escenarios antes del fallo judicial. “Hemos anticipado todos los escenarios”, aseguró el lunes, declarándose además “tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias” de la decisión del tribunal.

El caso apunta a la malversación de más de 2,8 millones de euros entregados por el Parlamento Europeo para pagar asistentes parlamentarios, fondos que, según la justicia, fueron utilizados para empleados que trabajaban realmente para el partido.

Le Pen ya había sido condenada en marzo de 2025 a dos años de prisión firme y cinco años de inhabilitación inmediata, pero recurrió el fallo, haciendo clave la decisión conocida ahora, a diez meses de la primera vuelta presidencial de abril de 2027.