Corte de luz en Chile por lluvia deja a más de 26 mil clientes sin suministro: esta es la región más afectada

Diversas afectaciones se han registrado en la zona sur del país debido al paso del sistema frontal , que ha dejado intensas lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas.

Uno de los principales problemas que persiste hasta la mañana de este martes es el corte de luz en varias regiones de Chile. De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 26.761 clientes permanecen sin servicio.

La región más afectada es La Araucanía, con 10.190 hogares sin electricidad. Le siguen Antofagasta, con 3.526; Los Lagos, con 3.234, Metropolitana, con 2.135; y Los Ríos, con 2.111.

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Dentro de La Araucanía, las comunas con mayor número de clientes afectados son Melipeuco (3.408), Padre Las Casas (1.470) y Cunco (942).

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