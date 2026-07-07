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Sería facción del Tren de Aragua: masivo operativo deja más de 30 detenidos en cuatro regiones de Chile

La investigación, liderada por la Fiscalía de La Araucanía y la PDI, apunta a una facción de la organización criminal.

Nelson Quiroz

Matías Gallegos

Golpe al Tren de Aragua: masivo operativo deja más de 30 detenidos en cuatro regiones de Chile

Golpe al Tren de Aragua: masivo operativo deja más de 30 detenidos en cuatro regiones de Chile

01:11

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Un amplio operativo policial contra el crimen organizado se desarrolló durante la madrugada de este martes en cuatro regiones del país, como parte de una investigación liderada por la Fiscalía Regional de La Araucanía en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).

El procedimiento con despliegue nacional dejó, hasta ahora, más de 30 personas detenidas, la mayoría de nacionalidad venezolana.

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La diligencia tuvo como epicentro la región de La Araucanía, donde se originó la investigación, aunque los allanamientos se realizaron de manera simultánea en las regiones Metropolitana, del Maule, de La Araucanía y de Los Lagos.

Según los antecedentes preliminares, la indagatoria apunta a una facción del Tren de Aragua, organización criminal cuyos integrantes son investigados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos.

La investigación fue desarrollada durante varios meses por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de La Araucanía, en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial y brigadas especializadas de la PDI, permitiendo coordinar el operativo desplegado durante esta jornada.

Las autoridades entregarán mayores antecedentes a las 11:00 horas, cuando la Fiscalía y la Policía de Investigaciones ofrezcan un punto de prensa desde el cuartel regional de la PDI en Temuco, donde se detallarán los alcances de la investigación y el balance oficial de los detenidos y las incautaciones realizadas.

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