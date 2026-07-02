La trataron de “amarra hombres” y “cornuda”: la dura réplica a Daniela Aránguiz tras feo comentario por embarazo de rival

Esta semana Daniela Aránguiz no tuvo filtros al analizar el reciente embarazo de Nidyan Fabregat, quien comunicó la noticia a través de redes sociales y fue tema obligado en Sígueme, el programa de TV+.

“Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande”, afirmó la ex del “Mago” Valdivia.

El cuestionamiento central apuntó a que la modelo extranjera había mostrado una realidad personal compleja en la previa a la noticia. “Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir”, soltó la panelista.

Lejos de quedarse callada, la influencer española sacó la pluma y utilizó las historias de IG para lanzar su extensa réplica. “Danielita, mira...”, partió antes de entrar en terreno.

“Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que en un corazón tan negro como el tuyo no me extraña escuchar”, afirmó en el texto.

“Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes que le cuesta conducir su Mercedes-Benz que a todo esto es gracias nuevamente a su ex”, disparó.

Luego, la actriz señaló los origines de su rival. “Usted cariño vivía en la humilde comuna de la Florida y que la única forma de llegar a vivir donde estás ahora (en los trapenses) era embarazándote como sea de tu ex marido para tener algo", continuó.

“Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre”, remató.

Al cierre, la mandó a callar y sacó su faceta bilingüe. “Sé 1 millón de cosas más y si me sigues apretando dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo. Piu piu bitch. Chao”, advirtió.