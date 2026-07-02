;

La trataron de “amarra hombres” y “cornuda”: la dura réplica a Daniela Aránguiz tras feo comentario por embarazo de rival

“No se olvide que usted vivía en la humilde comuna de La Florida”, le lanzaron a la ex del “Mago”.

Javier Méndez

La trataron de “amarra hombres” y “cornuda”: la dura réplica a Daniela Aránguiz tras feo comentario por embarazo de rival

Esta semana Daniela Aránguiz no tuvo filtros al analizar el reciente embarazo de Nidyan Fabregat, quien comunicó la noticia a través de redes sociales y fue tema obligado en Sígueme, el programa de TV+.

Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande”, afirmó la ex del “Mago” Valdivia.

El cuestionamiento central apuntó a que la modelo extranjera había mostrado una realidad personal compleja en la previa a la noticia. “Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir”, soltó la panelista.

Revisa también:

ADN

Lejos de quedarse callada, la influencer española sacó la pluma y utilizó las historias de IG para lanzar su extensa réplica. “Danielita, mira...”, partió antes de entrar en terreno.

“Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que en un corazón tan negro como el tuyo no me extraña escuchar”, afirmó en el texto.

“Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes que le cuesta conducir su Mercedes-Benz que a todo esto es gracias nuevamente a su ex”, disparó.

Luego, la actriz señaló los origines de su rival. “Usted cariño vivía en la humilde comuna de la Florida y que la única forma de llegar a vivir donde estás ahora (en los trapenses) era embarazándote como sea de tu ex marido para tener algo", continuó.

“Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre”, remató.

Al cierre, la mandó a callar y sacó su faceta bilingüe. “Sé 1 millón de cosas más y si me sigues apretando dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo. Piu piu bitch. Chao”, advirtió.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad