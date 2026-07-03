Periodista chileno lanza íntima confesión frente a su esposa: “De los heterosexuales soy lejos el más gay”

Pese a que junio es el Mes del Orgullo LGBTQIA+, Diana Bolocco y Cristián Sánchez llegaron con un poco de delay a aventurarse en el tema en su programa web Hasta que el Podcast nos separe.

“Se nos acabó junio y también se nos acabó el Mes del Orgullo, Diana”, partió Sánchez. “Me siento muy poco orgullosa de ti y de mí; durante todo el mes no hablamos de eso. Pero nunca es tarde, hablemos ahora”, invitó Bolocco.

Poco después, la misma voz lanzó una frase que dio paso a una confesión: “Tú te identificas como heterosexual, supongo”, señaló al hombre de cabello cano.

“Sí, pero te digo una cosa. Yo soy de los heterosexuales lejos el más gay. Yo como que pegué en el palo. Iba ‘para allá’ si o sí”, admitió.

“Sí, es verdad”, afirmó la animadora de Chilevisión que lleva casada desde 2013.

El exconductor de Alfombra Roja contó que, en cierto punto, se dio cuenta de un dato clave. “Me gusta todo, pero me gustan demasiado las mujeres”, reflexionó en el pasado.

“¿Te gustan mucho las mujeres?”, interrogó Bolocco. “Mucho una mujer, me gusta mucho una mujer”, la arregló el comunicador. “Qué bueno que aclaraste, po’ hue...”, bromeó su pareja.

“Pero todo el resto me encanta. Yo en los ochenta luchando usando color rosado, me vestía con mucho color rosado. Imagínate en los ochenta, me miraban horrible, mis papás preocupados”, rememoró.