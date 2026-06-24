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“Mira, el maricón de la tele”: famoso chileno revela crudo episodio de discriminación en plena calle

“Yo tengo más herramientas emocionales y fue muy difícil; imagínate a los que tienen menos”, dijo en una entrevista reciente.

Javier Méndez

“Mira, el maricón de la tele”: famoso chileno revela crudo episodio de discriminación en plena calle

Esta semana, el rostro de Canal 13 Ignacio Gutiérrez abrió su corazón en el podcast Conversaciones que abrazan. Ahí habló de todo, incluyendo el proceso de asumir su homosexualidad y los duros episodios que ha debido enfrentar debido a la misma.

En una parte del diálogo, el comunicador de 50 años ahondó en crudos episodios de discriminación, incluyendo el momento de su carrera en que le dijeron que un animador no podía ser gay, situación que derivó en una demanda por Ley Zamudio que ganó.

“Hay cosas que a uno no se le olvidan, que te marcan”, admitió frente a Paula Assler.

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Así también narró un encuentro fortuito donde una mujer desconocida no tuvo filtro al encontrarlo en plena calle en esa misma épóca.

“Una señora mayor se me acerca, venía con su nieta. Me mira y dice: ‘Mira, el maricón de la tele’”, recordó Nacho.

“¿Y qué te pasó a ti?“, preguntó la conductora.

“Es dolor, porque lo que estaba haciendo ella era una extensión de aquello por lo que yo estaba luchando. Nunca se me olvidó ni siquiera cómo andaba vestida, fíjate, y tampoco que la nieta le llamó la atención. Entonces se produjo una dinámica entre ellas que yo quisiera que no existiera más en las casas”, siguió.

“Pero, a ella nunca le importó que estaba presente delante de ellas. Eso le debe haber pasado y le sigue pasando a miles y millones de personas y quiero que sea menos. Te lo cuento porque yo tengo más herramientas emocionales y fue muy difícil; imagínate a los que tienen menos”, amplió.

Revisa la entrevista completa a Nacho Gutiérrez a continuación:

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