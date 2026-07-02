Willy Sabor revive una íntima anécdota de Kike Morandé y Cecilia Bolocco: “Se puso un poquito tóxica”

Esta semana el programa Hay que decirlo! de Canal 13 se adentró en la retrofarándula al recordar un icónico hecho de la televisión chilena: el emblemático y controvertido romance entre Cecilia Bolocco y Kike Morandé durante la época de Viva el lunes.

La periodista Cecilia Gutiérrez se zambulló en los archivos y mostró la radiografía del vínculo que nació en la misma señal y que no logró perdurar hasta la actualidad.

Se habló de que ambos compartieron un departamento en la comuna de Las Condes por más de un año y que el actual conductor de Detrás del muro fue el “pañuelo de lágrimas” de la ex-Miss Universo luego de que terminara con Michael Young.

Eso sí, también fue el panelista Willy Sabor quien hizo memoria y contó una anécdota de aquellos años en que el dúo compartía escena con Álvaro Salas.

“Yo soy bien cercano a él (Kike), pero es bien reservado con esta relación. Yo no sé mucho, unas tallas, qué sé yo”, relató el hombre detrás de frases como “¡Ejalé!” y “¿De quién es la casa?”.

Luego, se fue al relato. “Yo en esa época, justo cuando falleció Lady Di, iba con mi papá hacia Paseo San Damián y de repente había un Porsche azul con Kike Morandé y al lado Cecilia Bolocco, discutiendo mal”, afirmó. El panel no ocultó ni la risa ni la sorpresa.

“Mi papá iba manejando y yo miraba de sapo. Fue la época en que ya la cosa parece que se puso un poquito tóxica, me imagino, y empezaron los problemas... una pelea pero mal, arriba del auto, del Porsche, el que siempre quiso Kike Morandé”.

Guillermo Andrés insistió: pese al paso del tiempo, el animador ha tenido extremo respeto por aquel extinto vínculo.