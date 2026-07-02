Willy Sabor revive una íntima anécdota de Kike Morandé y Cecilia Bolocco: “Se puso un poquito tóxica”
“Yo soy bien cercano a él, pero es reservado con esta relación”, aseguró Guillermo Andrés.
Esta semana el programa Hay que decirlo! de Canal 13 se adentró en la retrofarándula al recordar un icónico hecho de la televisión chilena: el emblemático y controvertido romance entre Cecilia Bolocco y Kike Morandé durante la época de Viva el lunes.
La periodista Cecilia Gutiérrez se zambulló en los archivos y mostró la radiografía del vínculo que nació en la misma señal y que no logró perdurar hasta la actualidad.
Se habló de que ambos compartieron un departamento en la comuna de Las Condes por más de un año y que el actual conductor de Detrás del muro fue el “pañuelo de lágrimas” de la ex-Miss Universo luego de que terminara con Michael Young.
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Eso sí, también fue el panelista Willy Sabor quien hizo memoria y contó una anécdota de aquellos años en que el dúo compartía escena con Álvaro Salas.
“Yo soy bien cercano a él (Kike), pero es bien reservado con esta relación. Yo no sé mucho, unas tallas, qué sé yo”, relató el hombre detrás de frases como “¡Ejalé!” y “¿De quién es la casa?”.
Luego, se fue al relato. “Yo en esa época, justo cuando falleció Lady Di, iba con mi papá hacia Paseo San Damián y de repente había un Porsche azul con Kike Morandé y al lado Cecilia Bolocco, discutiendo mal”, afirmó. El panel no ocultó ni la risa ni la sorpresa.
“Mi papá iba manejando y yo miraba de sapo. Fue la época en que ya la cosa parece que se puso un poquito tóxica, me imagino, y empezaron los problemas... una pelea pero mal, arriba del auto, del Porsche, el que siempre quiso Kike Morandé”.
Guillermo Andrés insistió: pese al paso del tiempo, el animador ha tenido extremo respeto por aquel extinto vínculo.
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