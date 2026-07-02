Figura de Mega rompe en llanto tras duro golpe en pantalla: “¡Que injusto, no me la creo!"

El miércoles por la noche se vivió un nuevo duelo de eliminación en el reality show ¿Volverías con tu ex? 2 de Mega, donde se enfrentaron las duplas de Kaoto y Estefi contra Sofía Latorre y Raimundo Cerda.

La disputa estuvo marcada por un condimento extra: la profunda rivalidad entre ambas mujeres, protagonistas de una seguidilla de enfrentamientos desde el inicio del encierro en Perú.

A pesar de comenzar con una ventaja impecable gracias al desempeño de Sofía, el panorama se arruinó por completo tras el colapso de la torre de Raimundo. Aquel grave error estratégico sepultó las opciones de la dupla y le regaló un inesperado triunfo a sus contrincantes.

La derrota golpeó con fuerza a la modelo. Apenas terminó la prueba, rompió en un llanto desconsolado, gritando entre lágrimas y sin poder contener su frustración por el término de su periplo en el espacio de TV.

“¡Que injusto, no me la creo!”, repetió en varias ocasiones. “Ya no llores así, me parte el alma”, le pidió Fernanda Brown mientras intentaba abrazarla en un gesto de contención.

“Cada uno tenía su rol en esta competencia. Me quedo con lo que yo di, él tenía su tarea que era ingeniárselas para tener la mejor torre. He pensado que fue con querer, un poco, para qué voy a mentir”, soltó Latorre un rato después.

Sofía escogió el sobre dorado y este determinó que fuera el hombre quien decidiera entre el amor y el olvido. Sin dudarlo, Cerda eligió “olvido”.

“Es mi primer reality, me emociono porque es algo que quería hace mucho tiempo. Fui yo 100%. A muchos les caí mal, a muchos les caí bien. Fui súper soberbia, pero no me arrepiento porque siempre le gané. La gente que en verdad lo conoce sabe cómo es Rai, y acá adentro fue una persona muy distinta; todo daba para dudar un poco. No quiero ser desconfiada ni mala, pero da para pensarlo", cerró la eliminada.