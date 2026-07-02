;

Figura de Mega rompe en llanto tras duro golpe en pantalla: “¡Que injusto, no me la creo!"

“Es mi primer reality, me emociono porque es algo que quería hace mucho tiempo”, afirmó tras un duelo de eliminación.

Javier Méndez

Figura de Mega rompe en llanto tras duro golpe en pantalla: “¡Que injusto, no me la creo!&quot;

El miércoles por la noche se vivió un nuevo duelo de eliminación en el reality show ¿Volverías con tu ex? 2 de Mega, donde se enfrentaron las duplas de Kaoto y Estefi contra Sofía Latorre y Raimundo Cerda.

La disputa estuvo marcada por un condimento extra: la profunda rivalidad entre ambas mujeres, protagonistas de una seguidilla de enfrentamientos desde el inicio del encierro en Perú.

A pesar de comenzar con una ventaja impecable gracias al desempeño de Sofía, el panorama se arruinó por completo tras el colapso de la torre de Raimundo. Aquel grave error estratégico sepultó las opciones de la dupla y le regaló un inesperado triunfo a sus contrincantes.

Revisa también:

ADN

La derrota golpeó con fuerza a la modelo. Apenas terminó la prueba, rompió en un llanto desconsolado, gritando entre lágrimas y sin poder contener su frustración por el término de su periplo en el espacio de TV.

“¡Que injusto, no me la creo!”, repetió en varias ocasiones. “Ya no llores así, me parte el alma”, le pidió Fernanda Brown mientras intentaba abrazarla en un gesto de contención.

“Cada uno tenía su rol en esta competencia. Me quedo con lo que yo di, él tenía su tarea que era ingeniárselas para tener la mejor torre. He pensado que fue con querer, un poco, para qué voy a mentir”, soltó Latorre un rato después.

Sofía escogió el sobre dorado y este determinó que fuera el hombre quien decidiera entre el amor y el olvido. Sin dudarlo, Cerda eligió “olvido”.

“Es mi primer reality, me emociono porque es algo que quería hace mucho tiempo. Fui yo 100%. A muchos les caí mal, a muchos les caí bien. Fui súper soberbia, pero no me arrepiento porque siempre le gané. La gente que en verdad lo conoce sabe cómo es Rai, y acá adentro fue una persona muy distinta; todo daba para dudar un poco. No quiero ser desconfiada ni mala, pero da para pensarlo", cerró la eliminada.

Revisa el momento completo a continución:

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad