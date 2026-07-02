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“Yo vivo a lo bastardo” y “salieron buenos memes”: el peculiar análisis de joven al gobierno del Presidente Kast

“Mientras más hablaba, más se atrapaba”, comentó un creativo usuario de las redes sociales.

Javier Méndez

“Yo vivo a lo bastardo” y “salieron buenos memes”: el peculiar análisis de joven al gobierno del Presidente Kast

Un curioso análisis desplegó un joven en redes sociales al ser consultado sobre los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast en Chile.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y las cifras hablan por sí solas: el registro se encamina a los 40 mil likes y un sinfín de comentarios.

“¿Qué le han parecido los primeros 100 días de José Antonio Kast como Presidente?”, le preguntaron con un poco de delay al entrevistado desde @chile_encontexto.

La respuesta fue tan directa como sincera. “No sé, ¿sabes qué? Yo vivo a lo bastado nomás, hermano. Pero estuvo chistoso, sí; salieron buenos meses”, valoró la voz.

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“¿Por qué chistoso?”, cuestionó el comunicador detrás de la cámara. “No sé, salieron buenos memes. Como el del niño, cuando ‘le tiró la pelá’”, rememoró. “Me dio risa”, insistió.

Debería haber más presidentes así. Igual deberían hacer las cosas bien, pero así, chistositos igual”, aconsejó a las futuras cartas que se quieran candidatear al Palacio de La Moneda.

Luego se puso un poco más serio y remató: “A mí no me importa la política, pero en algunas cositas sí, tiene que ir más rápido. Debería hacer los cambios más rápido, con el tema de la seguridad”.

“Mientras más hablaba, más se atrapaba”, dijo uno de los comentarios que recibió más apoyo. “Yo juego a la pelota”, sumó otro, en referencia a Chico Terry de 31 Minutos.

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