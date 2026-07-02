“Se acabó la ley del más fuerte”: Peñalolén vuelve a borrar rayados de la Garra Blanca en avenida Grecia

La Municipalidad de Peñalolén volvió a eliminar este jueves los rayados realizados por la Garra Blanca en los muros de un colegio ubicado en avenida Grecia, luego de que estos fueran repintados durante la noche tras un primer operativo efectuado el miércoles.

Las labores se realizaron con apoyo de Carabineros y forman parte de un plan impulsado por el municipio para erradicar las marcas vinculadas a barras bravas en distintos puntos del sector.

“No lo entendieron ayer, probablemente tampoco lo entiendan hoy, pero no vamos a parar hasta que entiendan que se acabó la ley del más fuerte en avenida Grecia. No vamos a tolerar el terror que ejercen estos grupos violentos de mal llamados hinchas”, afirmó el alcalde Miguel Concha.

La autoridad comunal sostuvo que los vecinos del sector viven con temor cada vez que se disputa un partido de alta convocatoria o se conmemora el aniversario de algún club.

“Acá, cada vez que hay un clásico o un aniversario, en vez de haber alegría hay miedo en los barrios de esta zona. Riñas con armas, fuegos artificiales, tomas de micros y otros hechos que no podemos seguir permitiendo”, agregó.

Concha también denunció que durante la noche del miércoles algunos funcionarios municipales que custodiaban las zonas intervenidas fueron amedrentados por un grupo de individuos.

Pese a lo ocurrido, el municipio aseguró que continuará desarrollando operativos para eliminar los rayados y recuperar los espacios públicos de avenida Grecia.