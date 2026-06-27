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Kike Morandé se pone serio y revela drástico cambio en Detrás del Muro: “Les pido mil disculpas”

“Nos estamos cambiando de casa”, reveló el animador del estelar de humor que se emite todos los viernes.

Javier Méndez

Kike Morandé se pone serio y revela drástico cambio en Detrás del Muro: “Les pido mil disculpas”

El viernes por la noche, uno de los programas fuertes de Mega partió de forma diferente. Kike Morandé dio la bienvenida a Detrás del muro, pero durante su breve aparición en pantalla informó un cambio importante en el estelar de humor.

“Qué tal amigos, seguidores del Muro. Hoy vamos a tener un programa diferente, vamos a tener un programa donde vamos a revisar los mejores momentos que llevamos en estos 15 capítulos que ya tenemos en Mega. Increíble cómo pasa el tiempo, son cuatro meses”, partió.

La explicación es simple. “¿Sabe por qué no estamos en vivo? Porque nos estamos cambiando de casa. Nos estamos cambiando de estudio a uno más grande, con más público, que nosotros creemos que es más bonito, pero va a ser igual de lindo, con unas pantallas muy buenas”, siguió el animador.

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Luego, reveló que el equipo estaba entusiasmado con la modificación y que la ausencia de sketches nuevos se extendería por dos semanas.

Les pido mil disculpas, pero es primera vez que vamos a estar en diferido y no en vivo y en directo. Así que un saludo muy grande y que les vaya súper bien. Gocen el programa”, invitó al cierre.

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