Oposición y dictamen de Contraloría contra Steinert: “Perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”

Fue esta mañana cuando se dio a conocer que la Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una causa penal reservada en curso.

El dictamen generó reacciones en la oposición, donde parlamentarios cuestionaron el actuar de la exautoridad y no descartaron impulsar una acusación constitucional en su contra.

“Perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”

En diálogo con Canal 24 Horas, el diputado y jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, señaló respecto a la posibilidad de presentar un libelo acusatorio: “Siempre es una facultad. Yo creo que debemos, en un principio, analizar otras facultades de fiscalización que también son tanto o más importantes para poder clarificar esta distinción y separación”.

Raúl Leiva | Agencia UNO Ampliar

En esa línea, planteó la creación de una comisión especial investigadora que, “en función del informe de Contraloría”, permita ejercer labores de fiscalización sobre estos actos de gobierno y dejar “debidamente sentada una separación entre el poder político y la persecución criminal”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) calificó de “máxima gravedad” lo resuelto por el organismo fiscalizador. “El presidente Kast debe aclarar si estaba o no en conocimiento de los actos ilegales que se le imputan a la exministra”, afirmó.

Luis Cuello | Agencia Uno / Manuel Lema Olgun Ampliar