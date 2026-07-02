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Oposición y dictamen de Contraloría contra Steinert: “Perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”

Parlamentarios del sector calificaron como grave lo resuelto por el organismo fiscalizador y anunciaron que impulsarán la creación de una comisión investigadora.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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Fue esta mañana cuando se dio a conocer que la Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una causa penal reservada en curso.

El dictamen generó reacciones en la oposición, donde parlamentarios cuestionaron el actuar de la exautoridad y no descartaron impulsar una acusación constitucional en su contra.

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“Perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”

En diálogo con Canal 24 Horas, el diputado y jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, señaló respecto a la posibilidad de presentar un libelo acusatorio: “Siempre es una facultad. Yo creo que debemos, en un principio, analizar otras facultades de fiscalización que también son tanto o más importantes para poder clarificar esta distinción y separación”.

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Raúl Leiva | Agencia UNO

En esa línea, planteó la creación de una comisión especial investigadora que, “en función del informe de Contraloría”, permita ejercer labores de fiscalización sobre estos actos de gobierno y dejar “debidamente sentada una separación entre el poder político y la persecución criminal”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) calificó de “máxima gravedad” lo resuelto por el organismo fiscalizador. “El presidente Kast debe aclarar si estaba o no en conocimiento de los actos ilegales que se le imputan a la exministra”, afirmó.

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Luis Cuello | Agencia Uno / Manuel Lema Olgun

“Apoyamos la formación de una comisión investigadora y, si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”, agregó.

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