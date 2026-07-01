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“Es un momento especial...”: la despiadada broma de Pamela Díaz por la repentina ausencia de Nacho Gutiérrez en “Hay que decirlo”

La ‘Fiera’ estuvo a cargo en solitario de la conducción del programa de espectáculos de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

“Es un momento especial...”: la despiadada broma de Pamela Díaz por la repentina ausencia de Nacho Gutiérrez en “Hay que decirlo”

En la más reciente emisión de Hay que decirlo de Canal 13, Pamela Díaz estuvo a cargo en solitario de la animación del programa ante la ausencia de su compañero, Ignacio Gutiérrez.

En el inicio del espacio, la ‘Fiera’ aprovechó el momento para realizar una broma que preocupó a sus compañeros de panel.

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“Queremos decir una cosa, le enviamos un beso. Es un momento especial para nosotros como canal también, porque este es el momento en que ya partieron los despidos en Canal 13... las cosas como son”, indicó Pamela Díaz.

“¡Pamela, te van a creer!“, le dijo Cecilia Gutiérrez. ”La primera que se fue, fue Gisse; Nacho Gutiérrez acaba de ser desvinculado junto a Matías Vega, y por eso es que ahora ¡hay un nuevo hay que decirlo!“, respondió entre risas Díaz.

Según comentaron durante la emisión del programa, la ausencia de Ignacio Gutiérrez se debió a un problema menor de salud luego de que él presentara un dolor de estómago.

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