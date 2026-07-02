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Reflotan que la nueva polola de Mauricio Pinilla habría sido amante de un exjugador de La Roja

“Pincharon un día, algo de una noche”, sostuvo Adriana Barrientos en el programa “Zona de Estrellas”.

Sebastián Escares

Reflotan que la nueva polola de Mauricio Pinilla habría sido amante de un exjugador de La Roja

Esta semana, Mauricio Pinilla decidió hacer público que le abrió nuevamente las puertas al amor tras confirmar que está iniciando una relación con la modelo chilena Paula Henríquez.

Sin embargo, a las horas después de que se dio a conocer del romance, diversos paneles de la farándula sacaron a la luz múltiples detalles de ambas partes de la pareja.

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Uno de ellos, fue el programa Zona de Estrellas, en donde recordaron que en julio del 2023, en ese mismo espacio, Daniela Aránguiz aseguró que la modelo, hoy polola de Pinilla, habría sido amante de su exmarido, Jorge Valdivia.

Hugo Valencia reflotó que “Daniela Aránguiz, en este estudio, nos contó a todos que Paula Henríquez, para este entonces una desconocida, fue amante de su exmarido”.

En aquel entonces, Aránguiz le lanzó a Adriana Barrientos: “Yo conozco 5 (amantes) y una de ellas es una amiga tuya, una modelo. Andaba con la Cata Acuña, Paula Henríquez, la niña del reality, una niña que se llamaba Cony no sé cuanto, Guadalupe Fernández, que es una abogada que tiene 50 años, otra niña de Viña del Mar que se llama Catalina, también más la niña del reality y la Maite”.

“Pincharon un día”

Durante la última emisión del programa Zona de Estrellas mostraron el extracto y Adriana Barrientos aclaró lo que pasó entre el “Mago” y la nueva polola de Pinilla.

“No puedo hablar de una relación porque la Paula me dijo siempre que con él no tuvo una relación (...) Pincharon un día, algo de una noche que no pasó más allá de una discoteque de compartir en el centro de eventos de una discoteque”, sostuvo la “Leona”.

Barrientos ahondó aún más y dijo que “pudo haber sido un piquito, una cosa así, pero no da la calificación de amante”. Además, mencionó que “iban camino a un after y los modales que tenía Valdivia con ella no eran de un caballero (...) La Paula se ofendió tanto, fueron tan fuertes los palabrazos, que ella decidió que pararan el auto y se bajó”.

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