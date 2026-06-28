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Le preguntan a Marlen Olivari si vendería contenido para adultos y la respuesta sorprende: ojo a su condición

La exmodelo de Morandé con Compañía fue invitada al programa Only Friends y se sinceró ante la interrogante.

Javier Méndez

Le preguntan a Marlen Olivari si vendería contenido para adultos y la respuesta sorprende: ojo a su condición

El sábado por la noche, Marlen Olivari fue una de las invitadas al programa Only Friends de Mega y, naturalmente, habló de todo.

Así, durante una de las dinámicas del espacio, le plantearon un escenario y una pregunta sin filtros.

“Pasas por un apuro económico y te ofrecen integrarte a una plataforma (tipo) OnlyFans, por una sabrosa suma de dinero, ¿aceptas?”, fue la interrogante.

“Pero, ¿qué hay que hacer?”, cuestionó la show woman que alguna vez fue parte de los años dorados de Morandé con Compañía. “Disfrazarse de mono animado”, ironizó Raquel Argandoña de vuelta, mientras de fondo sonaba Barry White.

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Luego la histórica compañera de Ernesto Belloni desplegó: “En OnlyFans no están ganando como ganaban antes... no sé, ganaban un montón”.

Segundos después se sinceró: “En un apuro económico, y solamente con fotos donde te veas como sexy, sin mostrar nada, puede ser. Yo no encuentro que sea terrible”.

El tema ya es cuando empiezan a subir el tono y ahí quedas como media fichada (...) a veces se filtran sus videos y después se arrepienten”, analizó.

“¿Eres pudorosa?”, quiso saber el periodista José Antonio Neme. ”Sí, un poco. Aunque ustedes piensen que no, aparte de que soy mamá. Yo creo que igual hay que tener respeto por los hijos”, sostuvo Olivari.

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