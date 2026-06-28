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FOTO. “Rendido a sus pies”: El impactante posteo del presidente de la FIFA que da la vuelta al mundo por Lionel Messi

El mandamás del fútbol mundial no escondió su favoritismo por el capitán de la Selección Argentina de Fútbol.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Carmen Mandato

Para nadie que, de momento, el Mundial 2026 de Norteamérica tiene el nombre grabado de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina de Fútbol atraviesa un espectacular momento.

Es goleador del Mundial con seis tantos, se transformó en el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo y es el primer jugador en la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la máxima cita del deporte rey.

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Aquello le valió las felicitaciones del presidende de FIFA, Gianni Infantino, quien utilizó su cuenta de Instagram para rendirse a los pies del ariete trasandino.

Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA. Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias”, dijo.

Argentina vuelve a las canchas el próximo viernes 3 de julio, desde las 18:00 horas, para enfrentar a Cabo Verde en los 16vos del Mundial 2026.

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