Periodista de Mega rompe el silencio tras abrupta salida después de casi 10 años de trabajo: “No sé qué viene...”

Esta semana, una inesperada noticia tomó por sorpresa al departamento de prensa de Mega. Tras casi 10 años de trabajo en la señal, se confirmó la salida de Natasha Kennard.

La comunicadora fue desvinculada en el marco del proceso de reestructuración que la estación inició a principios de este año.

Se trata de un rostro que estaba radicado en Londres desde 2025, cursando estudios de posgrado y, de paso, formando parte de la cobertura internacional de la señal privada.

Ahora, la comunicadora rompió el silencio con una publicación en Instagram, donde repasó su periplo por el canal.

“¿Cómo se resume casi una década en un par de fotos? ¡Imposible!”, dice la descripción de un post que funciona a modo de repaso de su más reciente aventura televisiva.

“Que lindos recuerdos, MIL GRACIAS a todos por acompañarme en lo que fueron casi 10 años increíbles, por permitirme cumplir sueños y ser muy feliz. Y por sobre todo, hacer lo que más me gusta en este planeta: periodismo”, sigue la descripción del post.

Ahí Kennard no se olvidó de entregar palabras al equipo que la ayudó en su camino, incluyendo productores, camarógrafos y sus colegas reporteros. “Amigos para toda la vida”, definió.

“Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé qué viene, pero veamos con qué sorprende la vida”, cerró.

Varios nombres de la industria le entregaron palabras de apoyo. “Éxito en todo lo que venga. Seguro van a aparecer más y mejores oportunidades. ¡Con todo!“, le dijo Roberto Cox de Chilevisión.

“Mucho éxito, Natasha”, añadió Catalina Edwards.