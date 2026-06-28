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FOTO. La millonaria cifra que lograron recaudar Antonela Roccuzzo y Leo Messi para ayudar a las víctimas en Venezuela

Hasta el cierre de la presente nota, la recaudación supera los US$ 5 millones.

Gonzalo Miranda

Antonela Roccuzzo y Leo Messi | Getty Images

Antonela Roccuzzo y Leo Messi | Getty Images

Mientras la tierra sigue crujiendo en el norte y centro de Venezuela, y el eco del devastador sismo doblete de magnitudes 7.2 y 7.5 mantiene en vilo al continente, una luz de esperanza comenzó a forjarse a miles de kilómetros de distancia.

No provino de los despachos políticos ni de los comités de emergencia tradicionales, sino de la influencia y el corazón de una de las familias más queridas del deporte mundial: la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

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La catástrofe, que ya ha cobrado la vida de más de 1.400 personas y mantiene a miles pernoctando en las calles por temor a los derrumbes, caló hondo en el entorno de la estrella del fútbol.

Fue Antonela Roccuzzo quien, conmovida por las postales de destrucción en estados como Yaracuy y La Guaira, decidió transformar la desolación en acción inmediata, poniéndose al frente de una masiva campaña de recaudación de fondos de alcance global.

El llamado que movilizó al mundo

Utilizando su cuenta oficial de Instagram como un megáfono humanitario frente a una comunidad de millones de seguidores, la empresaria rosarina visibilizó el dolor del pueblo venezolano. Con la sensibilidad a flor de piel, Roccuzzo acompañó imágenes del desastre con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió de manera emotiva, para luego abrir canales de ayuda directa: “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”.

El enlace adjunto dirigía a la plataforma GoFundMe, bajo la consigna explícita de “Ayuda para Venezuela”. En cuestión de horas, el peso del apellido Messi y el arrastre de Antonela obraron un verdadero milagro digital. La campaña, que se trazó una ambiciosa meta global de 6 millones de dólares, superó en un abrir y cerrar de ojos la barrera de los 5 millones de dólares recaudados, sumando aportes de todas las latitudes del planeta.

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