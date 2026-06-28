;

“Ya me acostumbré al dolor, pero...”: Álvaro Ballero toma drástica decisión y sorprende a sus seguidores

“Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme”, se sinceró en redes sociales.

Javier Méndez

“Ya me acostumbré al dolor, pero...”: Álvaro Ballero toma drástica decisión y sorprende a sus seguidores

Tras varios días donde ha protagonizado distintas noticias, esta semana Álvaro Ballero anunció una drástica decisión.

A través de una publicación de su cuenta de Instagram, comunicó que se retirará temporalmente de las redes sociales.

El hombre que se hizo conocido en Protagonistas de la Fama, y que este año entró a Volverías con tu ex? 2 compartió un desahogo.

“Me tomaré tiempo para mí, (para) reflexionar y sanar. Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme. Pero ya me acostumbré a los golpes bajos. Me retiro de mis redes por un tiempo. Gracias por su apoyo”, señaló el chico reality.

Revisa también:

ADN

“Ya me acostumbré al dolor, pero nunca esperé que fuese de esta manera”, añadió en la descripción de un post que generó varias reacciones de apoyo por parte de sus seguidores.

Esta semana Álvaro Ballero recibió fuertes críticas en redes por decir en el reality que el trabajo de su exesposa Ludmila Ksenofontova en el circo “quebró la familia” y que ella “dejó de ser mamá”, comentarios que generaron rechazo.

Luego, Ballero se retractó y pidió disculpas en Instagram, reconociendo que se había equivocado y que Ludmila “nunca dejó de ser mamá”.

Según el programa Zona de Estrellas, Ksenofontova habría renunciado al encierro de Mega hace pocos días, apenas una semana después de la salida de Ballero.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad