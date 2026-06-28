“Ya me acostumbré al dolor, pero...”: Álvaro Ballero toma drástica decisión y sorprende a sus seguidores

Tras varios días donde ha protagonizado distintas noticias, esta semana Álvaro Ballero anunció una drástica decisión.

A través de una publicación de su cuenta de Instagram, comunicó que se retirará temporalmente de las redes sociales.

El hombre que se hizo conocido en Protagonistas de la Fama, y que este año entró a Volverías con tu ex? 2 compartió un desahogo.

“Me tomaré tiempo para mí, (para) reflexionar y sanar. Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme. Pero ya me acostumbré a los golpes bajos. Me retiro de mis redes por un tiempo. Gracias por su apoyo”, señaló el chico reality.

“Ya me acostumbré al dolor, pero nunca esperé que fuese de esta manera”, añadió en la descripción de un post que generó varias reacciones de apoyo por parte de sus seguidores.

Esta semana Álvaro Ballero recibió fuertes críticas en redes por decir en el reality que el trabajo de su exesposa Ludmila Ksenofontova en el circo “quebró la familia” y que ella “dejó de ser mamá”, comentarios que generaron rechazo.

Luego, Ballero se retractó y pidió disculpas en Instagram, reconociendo que se había equivocado y que Ludmila “nunca dejó de ser mamá”.

Según el programa Zona de Estrellas, Ksenofontova habría renunciado al encierro de Mega hace pocos días, apenas una semana después de la salida de Ballero.