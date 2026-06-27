Sudáfrica - Canadá: a qué hora es el partido de dieciseisavos del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan en Los Ángeles, Estados Unidos, en busca del primer boleto a la ronda de octavos de la Copa del Mundo.

El cuadro africano fue la gran sorpresa del Grupo A, tras conseguir una victoria en la última fecha ante Corea del Sur, resultado que le permitió clasificar como segundo y disputar por primera vez en su historia este tipo de instancias.

Por su parte, Canadá, que es uno de los anfitriones, sufrió una derrota ante Suiza en la última jornada del Grupo B y también acabó segundo, lo que lo obligó a salir de su país para disputar este encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial 2026?

El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se juega este domingo 28 de junio a las 15:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Sudáfrica y Canadá?

En Chile, el compromiso entre Sudáfrica y Canadá podrá verse únicamente por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming a través de la plataformas de pago DGO.

Domingo 28 de junio