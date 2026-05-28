“Pichulotote” rompe el silencio tras conflicto entre Paty Cofré y Belloni: dio mensaje claro y dato clave del pasado / Capturas

La polémica entre Paty Cofré y Ernesto Belloni sigue desatando reacciones en el mundo del espectáculo nacional.

Cabe recordar que la “académica de la lengua” acusó que el hombre detrás de Che Copete le dio una cachetada en el pasado, en medio de la preparación de un sketch del programa Morandé con Compañía, de Mega.

Luego, Belloni salió a aclarar el asunto y señaló con un ímpetu insospechado: “Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer y, ante Dios lo juro, jamás he tocado a una mujer”.

Varios nombres del mismo medio salieron a opinar al respecto y uno de ellos fue Luky Buzzio, comediante extranjero conocido como “Pichulotote”.

“Que rápido se condena hoy día en la televisión. Sale un avance de lo que sea, agarran ¡pac! y condenan sin saber qué pasa, qué es lo que es, por qué, lo que sea”, partió el exluchador en un breve clip.

“Mi querido amigo Ernesto, mi querida amiga Paty, nunca he escuchado un improperio de ellos y he trabajado por separado con ellos. El típico pelambre, jamás, por ninguno de los dos lados”.

En el mismo clip dio un dato clave del pasado. Según ha podido ver tras años en proyectos con ellos, ambos se tendrían un “cariño increíble”.

“No entiendo un carajo a qué fin va todo esto, no sé. Es mejor esperar el programa completo, ¿no les parece?, antes de juzgar”, cerró el argentino.