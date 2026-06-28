Aumenta la cifra de chilenos fallecidos por el devastador terremoto en Venezuela: Cancillería confirmó dos nuevas víctimas / Jesus Vargas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó la identificación de dos nuevas víctimas fatales de nacionalidad chilena producto del violento doble terremoto que afectó a Venezuela durante los últimos días.

Con este nuevo balance oficial, la cifra de connacionales fallecidos en la catástrofe se eleva a un total de tres personas. El anuncio fue ratificado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien detalló que la información fue recibida de manera directa a través de las notificaciones que los propios familiares de las víctimas realizaron ante las autoridades competentes.

Desde la Cancillería informaron que se han activado de inmediato todos los protocolos de emergencia consular correspondientes. Los equipos de asistencia ya se encuentran desplegando labores de orientación legal, contención psicológica y acompañamiento para los familiares de los fallecidos en este complejo proceso.

Si bien las identidades exactas de las dos últimas víctimas se han mantenido bajo reserva por respeto a sus familias, las autoridades precisaron que uno de los fallecidos corresponde a un ciudadano de sexo masculino que se encontraba residiendo en territorio venezolano de forma permanente desde hacía varios años.

Estos dos decesos se suman al de Erika Ramírez, joven chilena que se desempeñaba como creadora de contenido y maquilladora, cuya lamentable muerte pública había sido ratificada formalmente por los canales diplomáticos el pasado viernes.