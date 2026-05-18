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“Yo le decía la sopa fría, porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo”

En medio de una rutina de stand up, Marlen Olivari echó al agua a su ex y expuso un detalle clave sobre su vida íntima.

Sebastián Escares

“Yo le decía la sopa fría, porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo”

Una sorpresiva situación fue la que se produjo la noche de este domingo en el programa El Desestrece, espacio de humor de Canal 13, que tuvo como invitada a Marlen Olivari.

En el espacio televisivo, la exmodelo participó en una dinámica en donde Luis Slimming y Pamela Leiva se tomaron un momento para enseñarle a hacer stand up a la showoman.

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Fue en ese contexto que Olivari aprovechó de referirse sin filtro a su exesposo, Roberto Dueñas, con quien estuvo casada por cinco años, y mencionó detalles íntimos a través de una rutina de chistes.

Pamela Leiva fue quien dio el puntapié inicial, tras lanzar: “Yo sé y todo Chile sabe que gracias a ti muchos feos lograron perder la virginidad. Porque todos vimos que tú te casaste con el peluche”, expuso la humorista haciendo alusión a Dueñas.

“Al peluche no tan solo le decían peluche por lo peludo, sino que también porque en la cama estaba de puro adorno”, siguió Pamela Leiva.

Fue ahí cuando Marlen Olivari respondió con todo: “Tú te refieres al carterista. Que también le decían la sopa fría, yo le decía la sopa fría, porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo”.

“Oye, no vaya a pensar que lo estamos invocando y se aparezca por acá. Díganle a la gente que escondan las billeteras, los Rolex, por cualquier cosa”, cerró entre risas la exMundos Opuestos.

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