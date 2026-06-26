Los Tenores y los 10 años del título de la Copa América Centenario / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 26 de junio, nuestros panelistas tuvieron una edición especial desde Juan Pinto Durán, donde se conmemoraron los 10 años del título de la Copa América Centenario.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Diego Sáez, Patricio Barrera y Víctor Cruces conversaron con dos históricos de aquel plantel, Claudio Bravo y José Pedro Fuenzalida, sobre el presente y futuro del fútbol chileno.

Además, escucharon a Pablo Milad respecto al momento de la selección chilena, junto con plantear el debate con Nicolás Córdova y Arturo Vidal respecto a las chances del volante de volver a La Roja.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 26 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron novedades de Colo Colo y la U de Chile.