;

VIDEO. Los Tenores y los 10 años del título de la Copa América Centenario

En el programa de este viernes, nuestros panelistas tuvieron un programa especial a una década del título continental.

Carlos Madariaga

Los Tenores y los 10 años del título de la Copa América Centenario

Los Tenores y los 10 años del título de la Copa América Centenario / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 26 de junio, nuestros panelistas tuvieron una edición especial desde Juan Pinto Durán, donde se conmemoraron los 10 años del título de la Copa América Centenario.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Diego Sáez, Patricio Barrera y Víctor Cruces conversaron con dos históricos de aquel plantel, Claudio Bravo y José Pedro Fuenzalida, sobre el presente y futuro del fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Además, escucharon a Pablo Milad respecto al momento de la selección chilena, junto con plantear el debate con Nicolás Córdova y Arturo Vidal respecto a las chances del volante de volver a La Roja.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 26 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron novedades de Colo Colo y la U de Chile.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad