Cancillería confirma a un chileno fallecido en Venezuela producto de los terremotos del pasado miércoles

Las graves consecuencias del doble terremoto que afectó el pasado miércoles a Venezuela continúan sin detenerse y, este viernes por la noche, la situación salpicó a nuestro país.

Esto luego de que el Ministerio de Relación Exteriores de Chile confirmara la identidad del primer ciudadano chileno fallecido producto del desastre natural que azotó principalmente a Caracas, capital venezolana.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela. La Cancillería está en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención”, confirmaron a través de redes sociales y mediante un comunicado.

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el primer sismo se registró a las 18:04 horas y alcanzó una magnitud de 7,2. Su epicentro se ubicó a 24 kilómetros de la localidad de San Felipe y tuvo una profundidad de 21,9 kilómetros.