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VIDEO. Bicampeón de América con Chile alaba a la UC: “Sabe a lo que juega (...) Se nota que es un equipo que está con confianza”

En conversación con Los Tenores, José Pedro Fuenzalida recordó su partido clave en la campaña de la Copa América Centenario.

Carlos Madariaga

Bicampeón de América con Chile alaba a la UC: “Sabe a lo que juega (...) Se nota que es un equipo que está con confianza”

Bicampeón de América con Chile alaba a la UC: “Sabe a lo que juega (...) Se nota que es un equipo que está con confianza” / NICHOLAS KAMM

En una edición especial de Los Tenores este viernes, nuestros panelistas conmemoraron los 10 años del título de Chile en la Copa América Centenario.

En Juan Pinto Durán, aprovecharon de conversar con diversos protagonistas de dicha histórica campaña. Uno de ellos fue José Pedro Fuenzalida, que llegó ayer jueves desde España para sumarse al festejo organizado por la ANFP.

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“Es un punto alto de la carrera, se viene a la mente todo el esfuerzo desde que jugué. Esa copa es cuando uno dice que todo valió la pena, estar ahí y jugar con muchos de los mejores jugadores de la historia de Chile, disfrutar de jugar y ser muy partícipe de ese título, fue un resultado de muchos sacrificios”, comentó el “Chapa”, quien abordó su rol decisivo en la semifinal contra Colombia, donde aportó con un gol.

“Era un partido muy importante, sabía que tenia que responderle al técnico. La idea era hacer un primer tiempo extraordinario, tenía jugadores que podían hacerlo de gran manera. Ese partido salió muy bien, pude aportar y después eso nos preparó para jugar nuevamente una final”, recordó José Pedro Fuenzalida, hoy lejos de la realidad del fútbol chileno.

“Estuvimos en Estados Unidos por el inglés y ahora en España por temas culturales, disfrutando del fútbol. Pude saludar a todos los chilenos que hay allá, ir al estadio. Me mantengo ligado, informado, pero desconectado de cierta manera, procesando una carrera de 20 años. Estoy dedicándole mucho tiempo a la familia y disfrutando el fútbol desde la otra parte, disfruto ser hincha”, destacó el multicampeón con la UC, que desde la distancia mira con optimismo el futuro del club.

“Me está costando, aunque a algunos pongo alarma. Siempre sigo al fútbol local y amanezco viendo los resúmenes. La Católica está para pelear a nivel alto, lo demostró en la Copa Libertadores: es un equipo fuerte, que sabe a lo que juega. Tengo la esperanza que vamos a competir en el torneo local y hay mucha ilusión en la copa, han venido trabajando bien. Se nota que es un equipo que está con confianza. Ojalá eso se mantenga, sigan buscando y, si no es ahora, será el próximo torneo. Tengo mucha fe en este equipo”, cerró José Pedro Fuenzalida en Los Tenores.

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