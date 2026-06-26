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Definición Grupo L del Mundial 2026: a qué hora juegan Inglaterra-Panamá y Croacia-Ghana, y quién transmite por TV

Tres selecciones de este grupo se juegan la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Dos están empatados en puntaje en el primer lugar.

Lucas San Martín

(Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

(Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images) / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

Ya estamos en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y se están definiendo los últimos clasificados a los dieciseisavos de la competencia.

En la jornada de este sábado, es el turno para el Grupo L, donde tres de las cuatro selecciones tienen claras chances de avanzar de fase: Inglaterra, Ghana y Croacia. Mientras que Panamá se encuentra totalmente eliminado.

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La tabla de posiciones la lidera la selección inglesa y ghanesa, con cuatro puntos. Le sigue el cuadro croata con tres unidades. En cambio, en el último lugar está el elenco centroamericano con ningún punto, esto tras perder sus primeros dos encuentros.

¿Cuándo y a qué hora juega Inglaterra-Panamá y Croacia-Ghana por el Mundial 2026?

Ambos encuentros de disputarán este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile, en manera simultánea.

El partido entre europeos y centroamericanos se jugará en el MetLife Stadium. En cambio, el duelo entre europeos y africanos será en el Estadio Filadelfia. Los dos compromisos serán en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo Inglaterra-Panamá y Croacia-Ghana por el Mundial 2026?

El encuentro entre Inglaterra y Panamá no se podrá ver por televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

Por su lado, el duelo entre Croacia y Ghana tampoco será emitido en televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

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