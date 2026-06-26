Entre la serie de seleccionados que llegaron a Juan Pinto Durán para celebrar los 10 años de la Copa América Centenario se incluyó Arturo Vidal, orgulloso del legado que significa este recuerdo.

“Terminó ese partido y lo sigo disfrutando. La gente no se da cuenta de lo que hicimos, que fue algo muy grande. Ojalá volvamos a ganar otra copa con las nuevas generaciones. Llegar acá te recuerda muchas cosas y los compañeros igual. Siempre hablamos, tenemos una linda amistad. Es lindo que nos juntemos todos de nuevo”, reflexionó el “Rey Arturo”, apuntando a los cambios que deben haber para volver a ganar algo así.

“Si nos vamos a los detalles, son muchas cosas que se lograron. Es un día especial, ojalá las nuevas generaciones vengan con la mentalidad de que se pueden lograr las cosas. Si se trabaja bien, hay mucho talento en Chile al que se puede sacar mucho jugo para ganar otra Copa América”, recalcó Vidal, quien abordó su ausencia de la selección chilena tras la eliminación del Mundial 2026.

“Se extraña siempre. Está en el corazón vestir la camsieta de la selección, es lo más importante. Estoy trabajando al máximo y ojalá se me de la oportunidad. En un futuro, quien sabe si no termino siendo técnico de la selección”, dijo el volante, sin cerrar su opción de jugar nuevamente por La Roja.

“En otros equipos los que tienen más edad le dan peso al equipo. Todos lo sabemos, pero vamos a ver. Falta que nombren un entrenador y de ahí trabajar todos juntos para volver a sacar al fútbol chileno adelante”, cerró Arturo Vidal, esperanzado de volver a defender la camiseta nacional, amparado de su presente en Colo Colo.

“Si estoy en el mejor equipo de Chile. Si salimos campeones, ¿cómo no se me va a dar una oportunidad? Estoy jugando bien. Las cosas están saliendo bien, físicamente estoy bien “, recalcó Arturo Vidal posteriormente en diálogo con ADN Deportes.