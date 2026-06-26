Gary Medel entrega su opinión sobre el próximo técnico de La Roja: “Hay que seguir creyendo...”

Este 26 de junio del 2026, se conmemoran 10 años de la histórica obtención de la Copa América Centenario en Estados Unidos. En el marco de esta celebración, la ‘Generación Dorada’ se reunió en Juan Pinto Durán para revivir recuerdos.

En este contexto, Gary Medel conversó con los medios de comunicación sobre el bicampeonato de América, el apoyo a las futuras generaciones y la no participación de Chile en el Mundial 2026.

“Obviamente siempre da nostalgia. Ya son bastantes años de no ver a la Selección en un Mundial. En nuestro tiempo también nos quedamos fuera durante dos mundiales seguidos. Hay que seguir apoyando a las nuevas generaciones. hay buena banda que se viene de buenos jugadores y hay que creer en ellos”, señaló el ‘Pitbull’.

En esta línea, Medel entregó su opinión sobre el próximo entrenador de la Roja y fue contundente con su respuesta. “No tengo idea de técnico todavía. ¿Sobre Pellegrini? Sí, obviamente, sabemos lo que es él fuera. Ha hecho una de las mejores carreras acá de Chile“, explicó.

“Obviamente, Pellegrini sería un punto muy importante para la Selección, pero hay que seguir creyendo en los jugadores más que un entrenador”, agregó.

“Hay muchos chicos jóvenes que pueden conseguir eso, pero también depende del jugador... No hay nada más lindo que estar en un Mundial con tu selección o salir campeón. Mis únicos dos títulos que tengo son con Chile”, detalló.

La ‘Generación Dorada’ y la eliminación del Mundial 2014

Antes de conseguir las dos primeras Copas Américas de la historia de Chile, la selección chilena quedó eliminada del Mundial 2014 tras una tanda de penales ante Brasil.

“Estábamos muy dolidos, nos habíamos quedado fuera por penales. Obviamente habíamos entregado lo mejor de cada uno, había sido un partido extraordinario. Se habló poco, pero ya después los siguientes partidos nos juntamos y ya teníamos la mentalidad de ganar la Copa América que se vino la 2015″, contó Gary Medel.

“Nos conocíamos de memoria, fue una parte fundamental que habían 10 o 12 jugadores que se mantuvieron unos 18 años. Yo creo que fue fundamental lo que conseguimos con la Selección. Fue algo clave”, añadió el exseleccionado nacional.

El ex central de la Roja, habló sobre la importancia de competir en las ligas de primer nivel para así aumentar su rendimiento en la selección chilena.

“Sabemos la exigencia que tiene competir al alto nivel internacional y el hambre que quieran demostrar para su futuro. Es algo importante y espero que lo puedan lograr a corto plazo”, cerró.