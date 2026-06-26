La película chilena más cara de la historia: así será la nueva cinta de Pablo Larraín sobre Salvador Allende

Pablo Larraín ya prepara el que podría convertirse en el proyecto más ambicioso de su carrera. El director chileno comenzará en agosto el rodaje de Once, una película sobre el Golpe de Estado de 1973 que estará centrada en las últimas horas de Salvador Allende.

La cinta será financiada y distribuida por Netflix, marcando una nueva colaboración entre la plataforma y el cineasta tras El Conde. Además, contará con un presupuesto cercano a los 15 millones de dólares, cifra que la perfila como la película chilena más costosa realizada hasta la fecha.

Lejos de limitarse a lo ocurrido dentro de La Moneda, la historia también seguirá a distintos personajes fuera del palacio presidencial. Entre ellos, estarán Salvador Allende, su esposa Hortensia Bussi y sus hijas Beatriz “Tati” e Isabel Allende.

El elenco de la película

Netflix confirmó que Alejandro Goic será el encargado de interpretar a Salvador Allende. El actor volverá a trabajar con Pablo Larraín, con quien ya colaboró en producciones como No, El Club y Neruda.

El elenco también estará integrado por Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Fernanda Finsterbusch, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle y Lukas Vergara.

Por primera vez, Larraín trabajará con el reconocido director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, responsable de películas como El irlandés, Los asesinos de la luna y Pedro Páramo.

Asimismo, la producción contará con Andrew Jackson como supervisor de efectos visuales. El especialista ha participado en exitosas cintas de Christopher Nolan, entre ellas Oppenheimer, Dunkirk y Tenet.