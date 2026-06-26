;

La película chilena más cara de la historia: así será la nueva cinta de Pablo Larraín sobre Salvador Allende

El ambicioso proyecto será financiado y distribuido por Netflix.

Javiera Rivera

Salvador Allende

Salvador Allende

Pablo Larraín ya prepara el que podría convertirse en el proyecto más ambicioso de su carrera. El director chileno comenzará en agosto el rodaje de Once, una película sobre el Golpe de Estado de 1973 que estará centrada en las últimas horas de Salvador Allende.

La cinta será financiada y distribuida por Netflix, marcando una nueva colaboración entre la plataforma y el cineasta tras El Conde. Además, contará con un presupuesto cercano a los 15 millones de dólares, cifra que la perfila como la película chilena más costosa realizada hasta la fecha.

Lejos de limitarse a lo ocurrido dentro de La Moneda, la historia también seguirá a distintos personajes fuera del palacio presidencial. Entre ellos, estarán Salvador Allende, su esposa Hortensia Bussi y sus hijas Beatriz “Tati” e Isabel Allende.

El elenco de la película

Netflix confirmó que Alejandro Goic será el encargado de interpretar a Salvador Allende. El actor volverá a trabajar con Pablo Larraín, con quien ya colaboró en producciones como No, El Club y Neruda.

Revisa también

ADN

El elenco también estará integrado por Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Fernanda Finsterbusch, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle y Lukas Vergara.

Por primera vez, Larraín trabajará con el reconocido director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, responsable de películas como El irlandés, Los asesinos de la luna y Pedro Páramo.

Asimismo, la producción contará con Andrew Jackson como supervisor de efectos visuales. El especialista ha participado en exitosas cintas de Christopher Nolan, entre ellas Oppenheimer, Dunkirk y Tenet.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad