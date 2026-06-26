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Vive su “revancha” en la U tras salir dos veces a préstamo: “Aprendí a ser un poco más agresivo en el juego”

Agustín Arce analizó el presente que lo ha tenido como protagonista durante el estreno azul en Copa Chile.

Carlos Madariaga

Vive su “revancha” en la U tras salir dos veces a préstamo: “Aprendí a ser un poco más agresivo en el juego”

Vive su “revancha” en la U tras salir dos veces a préstamo: “Aprendí a ser un poco más agresivo en el juego” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile se mantiene invicto en lo que va de Copa Chile tras remontar un 1-3 hasta igualar con Unión La Calera, sumado a su goleada el fin de semana pasado ante Santiago Wanderers.

En ambos juegos anotó Agustín Arce, que a sus 21 años ha podido consolidarse en la formación titular de los azules.

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Estuve esperando este momento mucho tiempo, tuve que salir a préstamo dos veces. Lo he tomado con mucha responsabilidad. En todo momento me entreno al 100% para ser titular”, comentó quien desde los 8 años formó parte de las divisiones menores del elenco universitario laico.

Agustín Arce suma ya cinco goles en 17 partidos durante la temporada, “dándole la vuelta” a una carera donde debió jugar a préstamo en San Luis de Quillota y Deportes Limache hasta encontrar su espacio en la U de Chile.

Han sido momentos díficiles por los que he pasado, la gente no ve eso. Los que siempre están son los cercanos, los amigos. Eso me ayudó a llevar esas situaciones. Estoy muy feliz de estar jugando en el club en el que tanto anhelaba jugar (...) Salir me ayudó mucho en la madurez. En lo futbolístico, fue jugarlo de otra manera, al contragolpe, es ser un poco más agresivo. Me ayudó al demostrarlo en la U al volver”, reconoció, apuntando a pulir las fallas que tuvo el equipo contra Unión La Calera de cara al juego del domingo ante Unión San Felipe, por Copa Chile.

“Los errores van a estar si uno se atreve a salir jugando, hay que tratar de cometer los menos posible. Queda dar vuelta la página, tal vez vuelvan a ocurrir errores, pero trataremos de ganar los partidos sin problemas”, cerró Agustín Arce.

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