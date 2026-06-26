Milad anuncia dos novedades para el fútbol chileno: nuevo sponsor de indumentaria para La Roja y cambio en la Primera B / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este viernes, la ANFP organizó una reunión en Juan Pinto Durán con los integrantes del plantel que, un día como hoy hace 10 años, levantaron la Copa América Centenario.

“Es un hecho histórico, representa los sacrificios y una historia. Los jugadores marcan un antes y un después en nuestra historia. Teníamos a todos en las cinco primeras ligas del mundo y lo ratificamos con un muy buen nivel y una copa que quedará para la eternidad”, destacó en la instancia el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Al respecto, el mandamás del balompié nacional proyectó el futuro de La Roja, descartando que se resuelva al próximo DT en el cierre de su período al mando.

“Siempre lo he dicho. El nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile elegirá al nuevo técnico, yo para entonces estaré en mi caso. No quiero que me digan que elegí un técnico que no les gusta o que no les satisfaga. Por eso tenemos que acelerar los procesos para la elección, estamos trabajando en dos comisiones. Es para la seguridad del técnico que venga para un contrato por cuatro años”, explicó Milad, quien aprovechó de reconocer el acuerdo para el cambio de sponsor para La Roja.

“Se firmó el contrato con Marathon. Hay que negociarlo ahora porque los tiempos son escasos y desde el 1 de enero tiene que partir la marca nueva. Se está avanzando bien. La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido”, dijo.

Además, anunció un esencial cambio para la Primera B, ya adelantado por ADN Deportes. “Los recursos están destinados ya, hubo una buena licitación para quienes se dedican al VAR y se ganó de buena forma. Habrá VAR en la segunda etapa del campeonato para tener mayor objetividad en los cobros. La aprobación debe ser exclusiva por parte de los clubes del ascenso”, cerró Pablo Milad.