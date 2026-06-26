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Se confirma la primera salida en la U: anuncio oficial

Lucas Romero fue presentado como nuevo refuerzo del Juárez de México, cerrando su breve paso por los azules tras apenas siete partidos disputados.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Lucas Romero cerró de manera definitiva su etapa en Universidad de Chile. El volante paraguayo, que arribó al CDA a comienzos de temporada, se marchó tras no lograr consolidarse en los azules y en las últimas horas fue oficializado como nuevo refuerzo del Juárez de México.

“Futbol Club Juárez informa que el futbolista paraguayo Lucas Ramón Romero se incorpora al primer equipo de los Bravos como refuerzo para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX y por los próximos tres años", escribió el cuadro azteca a través de un comunicado.

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“Romero está listo para defender nuestros colores y le damos la bienvenida a México, además de desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en su carrera”, agregó el nuevo club del exmediocampista azul.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, Juárez adquirió el 80% del pase de Lucas Romero, operación que implicó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la U. Con esto, el conjunto laico recuperará los poco menos de 350 mil dólares que pagó a Recoleta de Paraguay por el préstamo del jugador.

El discreto paso de Lucas Romero por la U

El volante paraguayo, de 23 años, llegó a la U a inicios del 2026 como una gran apuesta desde Recoleta FC, avalado por sus convocatorias a la selección paraguaya desde 2025. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular en el elenco estudiantil.

Pese a estar en óptimas condiciones físicas, el mediocampista no pudo convencer a Francisco Meneghini en el arranque de la temporada y, con Fernando Gago en la banca, perdió aún más protagonismo, quedando incluso por detrás de juveniles como Lucas Barrera.

Esta falta de continuidad le terminó costando su presencia en el Mundial 2026 con Paraguay. Finalmente, el jugador no fue incluido en la nómina definitiva de Gustavo Alfaro, pese a haber sido considerado de forma habitual en los encuentros de preparación.

Así, Romero se marcha de los azules tras disputar apenas 7 partidos entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga, acumulando 323 minutos en cancha. En ese registro, fue titular en solo tres encuentros, anotó un gol y no registró asistencias.

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