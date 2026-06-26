Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal por su deseo de volver a la selección chilena: “En este proceso...”

Este viernes 26 de junio se cumplen 10 años de la obtención de la Copa América Centenario, y para conmemorar esta importante fecha, la ANFP organizó una reunión en Juan Pinto Durán con los integrantes del plantel de Chile que levantaron dicho trofeo.

Nicolás Córdova, actual técnico de la selección chilena, también participó de la ceremonia. En este contexto, el DT conversó con ADN Deportes y destacó el legado que dejó la Generación Dorada.

“Es muy lindo poder recordar todo ese periodo que fue muy fructífero para nuestro fútbol. Estos jugadores (de la Generación Dorada) son una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Creo que han dejado un legado imborrable, sobre todo por cómo competían a nivel internacional”, señaló el entrenador de La Roja.

“Ojalá que en un futuro cercano podamos volver a competir a ese nivel internacionalmente. En la medida en que nuestros futbolistas vuelvan a ocupar palcos internacionales, y que jueguen en clubes de renombre, la selección podrá volver a ser competitiva”, agregó.

La respuesta de Córdova a Vidal por su deseo de volver a La Roja

En el marco de esta ceremonia, Arturo Vidal manifestó su deseo de volver a la selección chilena. "Estoy trabajando al máximo y ojalá se me dé la oportunidad”, sostuvo el volante de Colo Colo.

Al ser consultado por estas palabras del “King”, Córdova respondió: “En este proceso de inserción de jugadores jóvenes, no le hemos cerrado la puerta a nadie. Solamente entendemos que, en este periodo donde no se está jugando nada, hay que darle la prioridad a jugadores que no han jugado tanto en la selección, para que tengan experiencia y que lleguen con más partidos a las Clasificatorias”.

“Bajo ningún punto de vista nosotros hemos tratado de cerrarle las puertas a alguien. Al contrario, le hacen bien al fútbol chileno, son jugadores verdaderos. Ayer fui a ver el Colo Colo-O’Higgins y Arturo sigue siendo de los mejores”, agregó el entrenador nacional.

“Nadie le va a quitar la posibilidad a nadie. Nosotros vamos observando a todos los jugadores, así que en ese sentido no hay ningún problema”, concluyó Córdova.