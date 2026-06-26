;

Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal por su deseo de volver a la selección chilena: “En este proceso...”

El actual DT de La Roja dijo presente en el homenaje de la ANFP para los campeones de la Copa América Centenario.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes 26 de junio se cumplen 10 años de la obtención de la Copa América Centenario, y para conmemorar esta importante fecha, la ANFP organizó una reunión en Juan Pinto Durán con los integrantes del plantel de Chile que levantaron dicho trofeo.

Nicolás Córdova, actual técnico de la selección chilena, también participó de la ceremonia. En este contexto, el DT conversó con ADN Deportes y destacó el legado que dejó la Generación Dorada.

“Es muy lindo poder recordar todo ese periodo que fue muy fructífero para nuestro fútbol. Estos jugadores (de la Generación Dorada) son una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Creo que han dejado un legado imborrable, sobre todo por cómo competían a nivel internacional”, señaló el entrenador de La Roja.

Revisa también:

ADN

“Ojalá que en un futuro cercano podamos volver a competir a ese nivel internacionalmente. En la medida en que nuestros futbolistas vuelvan a ocupar palcos internacionales, y que jueguen en clubes de renombre, la selección podrá volver a ser competitiva”, agregó.

La respuesta de Córdova a Vidal por su deseo de volver a La Roja

En el marco de esta ceremonia, Arturo Vidal manifestó su deseo de volver a la selección chilena. "Estoy trabajando al máximo y ojalá se me dé la oportunidad”, sostuvo el volante de Colo Colo.

Al ser consultado por estas palabras del “King”, Córdova respondió: “En este proceso de inserción de jugadores jóvenes, no le hemos cerrado la puerta a nadie. Solamente entendemos que, en este periodo donde no se está jugando nada, hay que darle la prioridad a jugadores que no han jugado tanto en la selección, para que tengan experiencia y que lleguen con más partidos a las Clasificatorias”.

“Bajo ningún punto de vista nosotros hemos tratado de cerrarle las puertas a alguien. Al contrario, le hacen bien al fútbol chileno, son jugadores verdaderos. Ayer fui a ver el Colo Colo-O’Higgins y Arturo sigue siendo de los mejores”, agregó el entrenador nacional.

“Nadie le va a quitar la posibilidad a nadie. Nosotros vamos observando a todos los jugadores, así que en ese sentido no hay ningún problema”, concluyó Córdova.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad