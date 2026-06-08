Salió de Chilevisión y echó al agua a rostro clave del canal: “No era simpática...”

Danilo 21 volvió a referirse a su paso por Fiebre de Baile, esta vez para revelar un detalle desconocido sobre su relación con Diana Bolocco, animadora del programa de Chilevisión.

El creador de contenido abordó el tema durante un live de Instagram, luego de criticar la segunda temporada del estelar. En la transmisión, el actual integrante del equipo digital de Mega aseguró que no tuvo mayor vínculo con la comunicadora.

“La Diana, según yo, está en su mejor momento. La verdad, yo nunca he tenido muy buena relación con la Diana. No era muy simpática conmigo tampoco en el canal”, señaló tras las interrogantes de sus seguidores.

Tras esa frase, el influencer intentó precisar sus dichos para evitar una polémica mayor. “O sea, no teníamos relación. Nunca nos cruzamos mucho”, explicó durante la misma transmisión.

El comunicador también mencionó que sí conversaba más con otros integrantes del programa, como Edymar Acevedo, Vasco Moulian y Juan Pablo Queraltó, especialmente por su participación en el espacio El Var.

“No es que nos llevábamos mal, lo que pasa es que no teníamos contacto, porque nunca hablamos, nunca nos topamos, nunca tuvimos contacto”, aclaró. “Yo creo que ella ni supo que yo estaba, ni se enteró de que yo estaba en Fiebre”, comentó.

Finalmente, el influencer reconoció que tampoco tuvo mayor cercanía con Raquel Argandoña, a quien dijo haberse encontrado solo algunas veces.

“Gente, si me funan, ustedes me defienden. ¡¿Para qué me hacen preguntas?!”, bromeó.

El lunes por la noche, la misma voz respondió ante el ‘cahuin’. Pincha aquí para ver los detalles.