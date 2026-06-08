;

Salió de Chilevisión y echó al agua a rostro clave del canal: “No era simpática...”

“Gente, si me funan, ustedes me defienden”, lanzó Danilo 21 en las redes sociales.

Javier Méndez

Salió de Chilevisión y echó al agua a rostro clave del canal: “No era simpática...”

Danilo 21 volvió a referirse a su paso por Fiebre de Baile, esta vez para revelar un detalle desconocido sobre su relación con Diana Bolocco, animadora del programa de Chilevisión.

El creador de contenido abordó el tema durante un live de Instagram, luego de criticar la segunda temporada del estelar. En la transmisión, el actual integrante del equipo digital de Mega aseguró que no tuvo mayor vínculo con la comunicadora.

Revisa también:

ADN

“La Diana, según yo, está en su mejor momento. La verdad, yo nunca he tenido muy buena relación con la Diana. No era muy simpática conmigo tampoco en el canal”, señaló tras las interrogantes de sus seguidores.

Tras esa frase, el influencer intentó precisar sus dichos para evitar una polémica mayor. “O sea, no teníamos relación. Nunca nos cruzamos mucho”, explicó durante la misma transmisión.

El comunicador también mencionó que sí conversaba más con otros integrantes del programa, como Edymar Acevedo, Vasco Moulian y Juan Pablo Queraltó, especialmente por su participación en el espacio El Var.

“No es que nos llevábamos mal, lo que pasa es que no teníamos contacto, porque nunca hablamos, nunca nos topamos, nunca tuvimos contacto”, aclaró. “Yo creo que ella ni supo que yo estaba, ni se enteró de que yo estaba en Fiebre, comentó.

Finalmente, el influencer reconoció que tampoco tuvo mayor cercanía con Raquel Argandoña, a quien dijo haberse encontrado solo algunas veces.

“Gente, si me funan, ustedes me defienden. ¡¿Para qué me hacen preguntas?!”, bromeó.

El lunes por la noche, la misma voz respondió ante el ‘cahuin’. Pincha aquí para ver los detalles.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad