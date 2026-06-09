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Ex figura de Chilevisión enfrenta las críticas tras ‘polémico’ comentario sobre Diana Bolocco: “Me da mucha vergüenza”

“Que terrible tener que salir a aclarar esto porque está súper sacado de contexto”, dijo el creador de contenidos Danilo 21.

Javier Méndez

Ex figura de Chilevisión enfrenta las críticas tras ‘polémico’ comentario sobre Diana Bolocco: “Me da mucha vergüenza”

Esta semana, el creador de contenidos nacional Danilo 21 acaparó varios titulares luego de una transmisión en vivo en las redes sociales donde habló sobre su paso por Chilevisión, su antiguo canal.

Gran parte de la atención se concentró en una parte de sus palabras: “La verdad, yo nunca he tenido muy buena relación con la Diana (Bolocco). No era muy simpática conmigo tampoco en el canal”, recordó ante las interrogantes de sus seguidores.

En el mismo encuentro virtual sumó: “Gente, si me funan, ustedes me defienden. ¡¿Para qué me hacen preguntas?!”.

Naturalmente, sus dichos se viralizaron a tal punto que el mismo comunicador publicó un video para aclarar la situación.

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“¿Cómo que ahora estoy peleando la Diana Bolocco? Se inventaron pero un cahuín de ahí mismo“, parte el clip. ”Que terrible tener que salir a aclarar esto porque está súper sacado de contexto y ahora va a parecer que yo me estoy colgando de la Diana“.

“Qué vergüenza, gente, de verdad me da mucha vergüenza, pero no quiero que esto se haga más grande”, siguió. Luego mostró una parte de la transmisión en vivo que fue tan comentada.

“Yo estaba viendo ayer Fiebre de Baile y alguien me preguntó cómo me llevaba con la gente de Fiebre. Yo dije que no había mucha simpatía con Diana porque nosotros no nos conocíamos, nunca nos vimos, nunca nos topamos, nunca conversamos. Así también con los Power (Peralta)”, describió.

Según Danilo 21, el problema sería la cuenta que originalmente rescató el segmento. “Ya ha subido otros extractos que también fueron noticia, como cuando dijo que yo había destrozado Fiebre de Baile”, rememoró.

“Yo ahora estoy en otra parte (Mega), pero de verdad le tengo un cariño enorme a Fiebre... al VAR. Fui muy feliz allá. Siento que tengo que salir a aclararlo ahora porque es como muy repetitivo”, planteó.

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