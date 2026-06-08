“Si le dices a un comediante de hoy ‘anda a la calle’ no lo hace”: humorista clásico lanza dardo sin filtro a colegas nuevos

Hubo una época en Chile en que la aparición de nuevos comediantes estaba definida por escenarios distintos a los de hoy, y uno que resultaba clave era la calle.

Los shows improvisados en el espacio público convocaban una alta concurrencia de transeúntes, convirtiéndose en una vitrina informal pero poderosa para el humor emergente.

Los ejemplos de éxito no son pocos: Dinamita Show logró llegar y triunfar en el Festival de Viña del Mar, mientras que Los Atletas de la Risa marcaron a toda una generación con sus presentaciones grabadas en el Paseo Ahumada.

Una parte de esas historian se han ido abordado en el programa web El Overol, un proyecto de entrevistas conducido por Mauricio Medina, “El Indio”. De hecho, en el capítulo más reciente el invitado fue Peñeteñe, un importante exponente recordado por Millenium Show.

Ahí, en medio del repaso por sus 40 años de carrera, aclaró un punto que para él es clave: “La esencia está en la calle. Yo pienso que para cualquier artista el escenario más importante es la calle”.

Luego continuó: “Si tu le preguntas a cualquier comediante que está hoy en día: ‘anda a calle’ no lo hace, como nosotros. Juntar a la gente, que te esté escuchando atentamente, pasar la manga, pedir billete. Hacer reír a la gente es muy difícil, ¿sí o no?“.

“Sí, por supuesto, y sobre todo inventar la forma de pedir la plata”, respaldó su colega. “En realidad no pedíamos plata, nosotros cobrábamos nuestro trabajo, porque hay una diferencia entre limosnear en la calle y cobrar lo que uno hace”, describió.

“Nosotros siempre dejamos claro que lo que hacíamos era un espectáculo y por eso la gente tenía que pagar”, añadió el excompañero de “El Flaco”.

“La calle para mí son mis inicios, porque yo empecé en peñas folclóricas. Lo que más echo de menos son los tiempos en los cuales uno trabajaba para la familia; la gente te veía de payaso cuando la Plaza de Armas era la Plaza de Armas, no como ahora”, siguió el artista de larga cabellera.

“Tiempos lindos, inolvidables. Antes tú hacias reír, la gente se quedaba y veía tu show, luego el otro”, continuó.