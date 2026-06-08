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“Más de uno debutó con una prima (…) era lo normal en la naturaleza cuando pendejo”

El fanático de Elías Figueroa no tuvo filtros. Todo parece indicar que, pese a que su actual pasión es el fútbol, también ha tenido otras en el pasado.

Javier Méndez

“Más de uno debutó con una prima (…) era lo normal en la naturaleza cuando pendejo”

Cuando se habla de fútbol en las redes sociales, existe un rostro que aparece una y otra vez: Osvaldo Gerson Armiento. Tiene casi 130 mil seguidores en Instagram.

El argentino, de nula cabellera, suele comparar jugadores, armar deportistas ideales y, cada vez que puede, declara su amor por Elías Figueroa.

Eso sí, recientemente llamó la atención del mundo digital por una particular declaración en el programa Var de Copas, donde también se analiza el balompié.

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En una de las secciones, se propuso hablar de aquellos mundiales de fútbol marcados a fuego en la memoria de los participantes, pero Gerson confesó un detalle bastante particular.

“Tu primera vez en los mundiales fue en el 70, ¿y tu otra primera vez fue antes o después?“, le lanzaron. ”Fue después del 70, yo calculo que tenía 14 o 15 años", respondió.

Unos minutos después afirmó: “Yo dije una vez y lo sigo diciendo (...) más de uno debutó con una prima. Sí, boludo. Es otra época, pero antes era distinto”.

Luego sumó: “Cuando había reuniones familiares más de uno cuando era pendejo decía: ‘ojalá que vaya mi prima’ y tu prima pensaba lo mismo. Era la mirada, era normal de la naturaleza cuando eres pendejo. No es de degenerado, es normal”.

Como ocurre con casi todo lo que circula por internet, se formaron dos bandos: unos señalaron que estaba lanzando ‘factos’, término de moda para definir afirmaciones totalmente acertadas, mientras que otros condenaron su postura. “Viejo gagá degenerado”, dice una de las reacciones.

El momento:

Revisa el programa completo a continuación:

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