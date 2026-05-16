;

Salió de Chilevisión y saltó a la competencia: se revela el nuevo rol clave de joven figura que debuta en Mega

El influencer llegó hace pocos días a Vicuña Mackenna para un desafío importante.

Javier Méndez

Salió de Chilevisión y saltó a la competencia: se revela el nuevo rol clave de joven figura que debuta en Mega

El influencer y creador de contenido Danilo 21 ya tiene nueva casa televisiva. El lunes 11 de mayo dio inicio oficialmente a una nueva etapa laboral en Megamedia, luego de dejar Chilevisión y Zona Latina.

Su primer día no fue precisamente en pantalla, sino en una radio del holding, donde José Antonio Neme le dio una especial bienvenida en su programa.

Hasta ese momento no estaba del todo claro cuál sería su función en la señal del Vicuña Mackenna. Fue en el programa Sin Editar de Pamela Díaz donde se despejaron las dudas.

Revisa también:

ADN

El influencer contó que estará a cargo del “proyecto 360”, ligado al mundo de los creadores de contenido y los medios digitales, con un contrato de horarios flexibles adaptados a sus tiempos.

También aclaró que no tiene exclusividad con el canal, dejando abierta la puerta a proyectos paralelos.

Lo que más sorprendió fue su reacción al llegar. “Yo llegué, y todos me decían: ‘Te estábamos esperando’. Yo lloré”, confesó.

Durante su paso por CHV trabajó como asesor de contenidos y panelista de Primer Plano, además de ser uno de los rostros de El VAR, el espacio satélite de Fiebre de Baile.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad