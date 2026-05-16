Salió de Chilevisión y saltó a la competencia: se revela el nuevo rol clave de joven figura que debuta en Mega

El influencer y creador de contenido Danilo 21 ya tiene nueva casa televisiva. El lunes 11 de mayo dio inicio oficialmente a una nueva etapa laboral en Megamedia, luego de dejar Chilevisión y Zona Latina.

Su primer día no fue precisamente en pantalla, sino en una radio del holding, donde José Antonio Neme le dio una especial bienvenida en su programa.

Hasta ese momento no estaba del todo claro cuál sería su función en la señal del Vicuña Mackenna. Fue en el programa Sin Editar de Pamela Díaz donde se despejaron las dudas.

El influencer contó que estará a cargo del “proyecto 360”, ligado al mundo de los creadores de contenido y los medios digitales, con un contrato de horarios flexibles adaptados a sus tiempos.

También aclaró que no tiene exclusividad con el canal, dejando abierta la puerta a proyectos paralelos.

Lo que más sorprendió fue su reacción al llegar. “Yo llegué, y todos me decían: ‘Te estábamos esperando’. Yo lloré”, confesó.

Durante su paso por CHV trabajó como asesor de contenidos y panelista de Primer Plano, además de ser uno de los rostros de El VAR, el espacio satélite de Fiebre de Baile.