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Raquel Argandoña critica sin filtro a ministras del Gobierno: las comparó con figuras del gabinete de Presidente Boric

La animadora lanzó comentarios sobre su apariencia en televisión, generando reacciones por el tono de sus dichos.

Verónica Villalobos

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Santiago

Un tenso momento se vivió en el programa “Tal Cual”, donde Raquel Argandoña realizó una dura crítica hacia las ministras del Gobierno del Presidente Kast, enfocándose en su apariencia.

Durante la conversación, la comunicadora llamó a las autoridades a “arreglarse” más, sugiriendo incluso que acudieran a comprar accesorios para el cabello, en comentarios que generaron sorpresa por su tono directo.

En ese contexto, Argandoña apuntó específicamente a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, cuestionando su imagen pública en pantalla.

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¿Tú has visto, con todo respeto, a la vocera, cómo sale, oye?“, le preguntó a su compañero, José Miguel Viñuela. “¡Arréglese un poquitito!“, descargó.

“Y todas las ministras, una manita de gato”, insistió.

Las comparó con Camila Vallejo

Además, la animadora hizo una comparación con la exvocera Camila Vallejo, destacando su estilo, lo que reforzó el contraste planteado en su intervención.

Sus dichos no pasaron desapercibidos y abrieron el debate sobre el enfoque de este tipo de comentarios hacia figuras públicas, especialmente en el ámbito político.

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