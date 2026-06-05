En la sección Origen del programa Academia de Emprendedores, liderado por Leo Meyer junto al profesor Víctor Palma, se analizó el valor patrimonial del pisco chileno con la participación de Nicolás Cañas, director de Más Chile Cultura y Revolución Pisco.

Durante la clase, se destacó que el pisco no es solo un destilado, sino una expresión cultural con raíces profundas en el norte del país.

Respecto a su historia, Cañas señaló que existen antecedentes de uva para destilados en Chile desde 1553, y que el primer documento a nivel mundial que utiliza la palabra “pisco” data de 1733 en el Valle del Elqui.

Según el experto, este producto es “uno de los que tiene un vínculo más íntimamente ligado al territorio donde se produce”, desarrollándose exclusivamente en los valles de las regiones de Atacama y Coquimbo bajo una estricta Denominación de Origen.

“Detrás de la etiqueta hay una historia familiar”

Cañas enfatizó que el valor diferenciador reside en las personas: “Detrás de la etiqueta hay una historia familiar, hay un maestro destilador”.

Además, resaltó que la producción pisquera es una cadena de oficios transmitida por generaciones, donde cada botella contiene un sello único basado en recetas familiares secretas.

Para quienes buscan emprender en este rubro, recomendó pasión y persistencia, afirmando que es vital “tener el producto en el corazón, sentir que estás desarrollando una marca que es tu hijo y ponerle todo el corazón para que salga adelante”.

Finalmente, definió al pisco como un “destilado de clase mundial” que hoy busca ser reconocido por la UNESCO como Paisaje Cultural Vitivinícola

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