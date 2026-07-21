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Nuevo problema para Carlos Palacios en Boca Juniors en la previa del partido ante O’Higgins

El jugador chileno volvió a lesionarse y no podrá estar presente contra el “Capo de Provincia”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Cuando parecía que por fin las cosas empezaban a funcionar para Carlos Palacios en Boca Juniors, este martes se confirmó una pésima noticia para el chileno.

Según información de TyC Sports, el volante volvió a lesionarse y se perderá el partido de ida ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, el cual se jugará este jueves 23 de julio.

Lo reportado por el medio argentino es que el ex Colo Colo sintió molestias en el aductor, problemas que lo sacaron inmediatamente de la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena.

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Palacios recién había vuelto a jugar un partido con el cuadro “Xeneize” el pasado jueves luego estar medio año sin acción. El chileno ingresó en los 17 minutos finales del triunfo 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.

Esta nueva lesión del formado en la Unión Española se suma a un negativo historial desde su arribo a Boca a inicios del 2025. El duelo ante O’Higgins será el partido número 28 que se pierde por problemas físicos, solo 9 menos que la totalidad de encuentros jugados desde que llegó al club (37).

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