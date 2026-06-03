El publicista y especialista en marketing Cristián León abordó los errores más comunes que cometen los emprendedores al definir su presencia digital y afirmó que no es necesario estar en todas las redes sociales para obtener buenos resultados, sino que es clave identificar dónde se encuentra el público objetivo.

En una nueva edición de Academia de Emprendedores, y en conversación con Leo Meyer y la profesora Carolina Rojas, el publicista sostuvo que una de las principales equivocaciones es creer que una marca debe tener presencia en cada plataforma disponible, sin considerar dónde se encuentra realmente su público objetivo.

“Partamos de la premisa de que tu primer branding es tu producto. Tienes que entender cuál es el contexto de ese comprador. ¿Cuál es el contexto de tu producto? ¿Es atractivo y está en Instagram? ¿Es divertido y está en TikTok? ¿Es profesional y está en LinkedIn? Tienes que entender dónde está tu comprador para que sea pertinente aparecer, no que sea este spam que aparece, sino que tenga sentido”, explicó el publicista.

En esa línea, León señaló que antes de desarrollar una estrategia de comunicación, los emprendedores deben conocer en profundidad tanto su producto como a las personas a quienes buscan llegar.

“Primero hay que entender las dimensiones de tu marca: cómo nació, por qué se llama así, la historia. Pero también entender a quién quieres llegar. Básicamente ser un psicólogo de tu marca, entender en qué industria estás, qué producto vendes y a quién”, afirmó.

La importancia de diferenciarse en la era de la IA

Durante el taller, el experto abordó el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la generación de contenidos. “Las marcas que usan IA para sonar todos iguales son un poco tímidos, no están quedando en la cabeza de la persona”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el uso excesivo de herramientas automatizadas para crear publicaciones en redes sociales. “Yo uso mucho la IA con mi equipo, pero mi gran punto es que se está llenando de posteos hechos con ChatGPT, copy-paste, que ni siquiera tienen el ‘tufillo’ de quién eres tú”, comentó.

“Primero tienes que tener un personaje literario, una forma de hablar distinta para que te reconozcan. No hay que perder el criterio”, indica León, afirmando que el desafío es desarrollar una identidad que les permita diferenciarse de la competencia.

Finalmente, agregó que la masificación de herramientas de inteligencia artificial ha elevado el estándar de la comunicación. “Hoy es fácil pedirle a ChatGPT un prompt, pero cuando todo se nivela y todos escribimos correctamente, todos somos iguales. Hay que volver a la esencia: ¿Cuál es mi personaje literario? ¿Qué me hace distinto?”, concluyó a modo de pregunta Cristián León.