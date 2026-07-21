VIDEOS. “Mientras él se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes de este país...”: Mara Sedini disparó sin filtro contra Stefan Kramer
La exvocera de Gobierno reaccionó contra el comediante al analizar la imitación que hizo el humorista en sus redes sociales.
Mara Sedini, exvocera del Gobierno de José Antonio Kast, literalmente, no dejó “títere con cabeza” a todo nivel. Este martes, en conversación con ‘Sin Filtro’, la exsecretaria de Estado conversó de todo, y disparó contra todos.
Contando “su verdad”, la ex cantante y cara visible de la campaña presidencial del actual Mandatario le dio con todo a varios sectores políticos del oficialismo, pero también tuvo tiempo incluso para analizar las burlas que recibió mientras fue vocera.
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“Si te das cuenta, acá ni siquiera hay un búsqueda de hacer una imitación buena o decir ‘que buen trabajo hizo Kramer’, esto es buscar burlarse, es buscar dejarme como tonta, es realmente un ninguneo, no es una imitación”, partió diciendo contra Stefan Kramer.
El comediante se popularizó hace algunas semanas haciendo una imitación de la que, aún, era vocera de Gobierno: “la verdad es que no me afecta y habla más mal de su trabajo”, sostuvo Sedini.
“Le puedo decir a Kramer que me encantaría verlo reflexionando de hace varios años atrás cuando se paró en el escenario más importante de Chile (Festival de Viña) a defender a la primera línea, a defender a los que estaba quemando el país”, dijo.
Agregó sin pelos en la lengua que “mientras él se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes de este país, yo estaba poniendo la cara como una minoría bien golpeada por defender nuestra constitución, nuestra paz, a nuestros carabineros”.
Insistió en que “honestamente creo que no hay ninguna comparación y no necesito maquillarme o ponerme peluca para estar en el lado correcto de la historia”, argumentó.
Cerró con un contundente: “gracias a eso (que ganara el Rechazo) puede ganar plata haciendo imitaciones, si hubiese ganado el Apruebo, no tendrían él ni todos los chilenos donde caerse muerto”.
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