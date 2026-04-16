En la Academia de Emprendedores, el profesor Víctor Palma junto a Leo Meyer dieron inicio a una nueva entrega del taller Origen, un espacio que define al territorio como un “activo estratégico que aporta sentido y diferenciación”.

Esta iniciativa busca visibilizar negocios que crecen rescatando historias, oficios y relatos con una identidad local profunda. El protagonista de esta clase fue Sebastián Dib, gerente general de Etnia, la primera marca gourmet chilena en globalizar sabores autóctonos bajo el concepto de comercio justo.

Dib compartió que su visión comenzó hace 30 años al conocer a una productora de merkén: “Le dije: ‘Algún día María esto lo vamos a exportar porque este va a ser el embajador culinario chileno‘”.

“Tenemos que creernos el cuento”

Con la meta de “exportar antes de 2 años”, Etnia apostó por el mercado internacional para evitar la guerra de precios del retail masivo. Sobre esta decisión estratégica, Dib señaló: “Yo sabía que el costo de la producción de mi producto era el mismo valor que vende cualquier marca masiva (...) por eso pensamos afuera”.

Hoy, sus etiquetas premium usan araucarias para el sur y llamitas para el norte, buscando que el consumidor viva una experiencia sensorial: “La idea era que ellos, cuando abrieran este frasco, volvieran a viajar de nuevo”.

Dib enfatizó la importancia de la diferenciación y el propósito para alcanzar el éxito global: “No estoy perdiendo el tiempo, lo que yo hago es desarrollar productos chilenos”.

Para el emprendedor, Chile tiene una ventaja competitiva única por su diversidad: “El potencial que tenemos es todo, lo que pasa es que tenemos que creernos este cuento, trabajar en el relato y en la construcción de esa marca”.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl.