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Así puedes ayudar a la región de Coquimbo: conoce los centros de acopio para apoyar a las comunidades afectadas

En medio de la emergencia producto de las lluvias que afectaron a la región de Coquimbo, las municipalidades y comunidades habilitaron centros de acopio.

Nicolás Lara Córdova

Así puedes ayudar a la región de Coquimbo: conoce los centros de acopio para apoyar a las comunidades afectadas

Así puedes ayudar a la región de Coquimbo: conoce los centros de acopio para apoyar a las comunidades afectadas / Cristian Vivero Boornes

Las intensas lluvias que dejó el sistema frontal, iniciado el pasado jueves, provocaron graves estragos en distintas comunas de la región de Coquimbo, donde numerosas familias sufrieron pérdidas debido al desborde de ríos y quebradas.

Ante esta situación, diversas comunidades y municipios habilitaron centros de acopio para ir en ayuda de las personas afectadas por el temporal.

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En estos puntos se están recibiendo bidones de agua, alimentos no perecibles, ropa de cama, ropa de abrigo, artículos de aseo, pañales, alimentos para mascotas, herramientas, bebidas isotónicas, leche en polvo, entre otros insumos.

Conoce los centros de acopio a continuación:

La Serena

  • Hospital Modular en Estadio La Portada | Avenida Estadio 1440
  • Centro Comunitario Cuatro Esquinas | Larraín Alcalde 3505
  • Polideportivo Las Compañías | Avenida Viña del Mar 2331
  • Internado Liceo Gabriela Mistral | Gandarilla 8855
  • Alfalfares - Junta de Vecinos La Colonia de Alfalfares | Avenida N° 2
  • Pueblo Islón - Colegio Islón | Gabriela Mistral S/N
  • Pueblo de Coquimbito - Colegio Coquimbito | Kilómetro 13, camino Coquimbito
  • Gimnasio Techado Municipal Tierras Blancas | Calle Talca 1145

Tongoy

  • Salón Auditorio Agrupación Cultural David León Tapia | Avenida Guanaqueros esquina Fundación Sur
  • Casa de la Cultura Tongoy | Fundación Norte S/N

Guanaqueros

  • Ex Delegación Municipal Guanaqueros | Federico Schaeffer 2780

Pan de Azúcar

  • Delegación Municipal Rural | Ruta D-409 Sector Santa Filomena

Coquimbo

  • Centro Comunitario La Cantera | Jorge Medina Estévez 1971
  • Monasterio | Buen Pastor esquina Ossandón
  • Sede Junta de Vecinos Tres Villas | Los Nogales con Los Olivillos
  • Centro Comunitario Punta Mira | Avenida Portugal esquina Eugenio Marzal
  • Centro Comunitario de Cuidados Parte Alta | Calle Cuatro 324

Monte Patria

  • Oficina Municipal El Paqui
  • Oficina Municipal Chañaral Alto
  • Oficina Municipal Carén
  • Oficina Municipal Rapel
  • Oficina Municipal Tulahuén
  • Municipalidad Monte Patria
  • Oficina de Emergencia Comunal

Ovalle

  • Centro de Acopio Pescadores - Ex Urgencias | Calle Pescadores esquina Ariztía Poniente

Las Condes

  • Edificio Consistorial | Avenida Apoquindo 3400 | De 10:00 a 19:00 horas
  • Centro Comunitario Diaguitas | Diaguitas 911 | De 9:00 a 20:00 horas
  • Estadio Municipal | Avenida Paul Harris Sur 701 | De 08:30 a 18:00 horas

Santiago

  • Edificio Santiago Social | San Antonio 645
  • Centro del Adulto Mayor (CAM) | Matucana 272
  • Centro Comunitario Santiago en Compañía | Herrera 360
  • Centro Comunitario Matta Sur | Chiloé 1799

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