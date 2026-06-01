Histórica marca de pisco vuelve al mercado: será elaborada por una premiada pisquera chilena

Una tradicional marca de pisco chileno volverá a las vitrinas tras varios años fuera del mercado.

Se trata de Montura, una etiqueta que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia para los aficionados a este destilado.

El regreso de la marca se concretó de la mano de la pisquera Bou, reconocida por sus premios internacionales, que presentó el nuevo Gran Pisco Montura 46°.

La nueva versión fue producida con uva Moscatel Rosada cultivada en la Región de Coquimbo y destilada en alambiques de cobre.

Además, el producto pasó por un proceso de crianza de 12 meses antes de salir al mercado. Es un destilado de color blanco y de alta graduación alcohólica.

Al respecto, Fernando Bou, fundador de la pisquera, señaló que la reaparición de Montura busca dar continuidad a una tradición familiar ligada al pisco chileno.

“Una marca con profunda historia”

“Traerlo de vuelta representa la continuidad de un legado familiar, además de un homenaje al campo chileno y sus tradiciones. Es una marca con historia profunda”, indicó.

Finalmente, junto con esta nueva edición, la marca anunció el lanzamiento de una trilogía de versiones limitadas denominadas Huasa, Huaso y Rampante.