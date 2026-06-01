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Histórica marca de pisco vuelve al mercado: será elaborada por una premiada pisquera chilena

La histórica etiqueta regresa al mercado con una nueva edición elaborada en el Valle del Choapa.

Javiera Rivera

Histórica marca de pisco vuelve al mercado: será elaborada por una premiada pisquera chilena

Histórica marca de pisco vuelve al mercado: será elaborada por una premiada pisquera chilena

Una tradicional marca de pisco chileno volverá a las vitrinas tras varios años fuera del mercado.

Se trata de Montura, una etiqueta que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia para los aficionados a este destilado.

El regreso de la marca se concretó de la mano de la pisquera Bou, reconocida por sus premios internacionales, que presentó el nuevo Gran Pisco Montura 46°.

La nueva versión fue producida con uva Moscatel Rosada cultivada en la Región de Coquimbo y destilada en alambiques de cobre.

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Además, el producto pasó por un proceso de crianza de 12 meses antes de salir al mercado. Es un destilado de color blanco y de alta graduación alcohólica.

Al respecto, Fernando Bou, fundador de la pisquera, señaló que la reaparición de Montura busca dar continuidad a una tradición familiar ligada al pisco chileno.

“Una marca con profunda historia”

“Traerlo de vuelta representa la continuidad de un legado familiar, además de un homenaje al campo chileno y sus tradiciones. Es una marca con historia profunda”, indicó.

Finalmente, junto con esta nueva edición, la marca anunció el lanzamiento de una trilogía de versiones limitadas denominadas Huasa, Huaso y Rampante.

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