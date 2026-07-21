Senapred entrega nuevo balance nacional del temporal: 13 personas fallecidas y más de 63 mil aislados

Las consecuencias del sistema frontal que afectó a 11 regiones del país continúan evidenciándose. Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la emergencia deja hasta ahora 13 personas fallecidas y siete desaparecidas, además de miles de afectados por las intensas lluvias.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, explicó que el número de desaparecidos aumentó tras reportarse tres personas extraviadas en la comuna de San José del Maipo.

En paralelo, destacó que la cantidad de personas aisladas descendió desde cerca de 100 mil a 63.005 gracias al restablecimiento paulatino de la conectividad.

El balance también da cuenta de 2.281 damnificados y 1.412 personas albergadas, con los mayores impactos concentrados en las regiones de Valparaíso, La Araucanía, Biobío y Coquimbo.

Clientes sin luz y sin agua potable

Respecto de los daños materiales, Senapred informó que 81 viviendas fueron destruidas, 2.761 presentan daños de consideración y otras 19.257 registran afectaciones menores. A ello se suman cerca de 1.700 inmuebles que todavía esperan ser evaluados.

La emergencia también mantiene problemas en los servicios básicos. Coquimbo y Valparaíso concentran la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico, mientras que los cortes de agua potable afectan a 176.811 clientes en Coquimbo y a otros 5.079 en la región de Atacama.